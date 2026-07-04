به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس صبح امروز (شنبه) در دیدار با جان احمد آقایی، بازرس کل گیلان و مدیران و معاونان سازمان بازرسی استان، با تبریک هفته قوه قضائیه، از نقش مؤثر این نهاد در صیانت از سلامت نظام اداری، پیشگیری از آسیب‌ها و ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد.

استاندار گیلان با اشاره به تجربه همکاری خود با سازمان بازرسی در مسئولیت‌های مختلف، اظهار کرد: اعتقاد دارم نظارت دقیق، منصفانه و همراه با رویکرد اصلاح‌گرایانه، نه تنها مانعی برای اجرای امور نیست، بلکه زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم است.

وی افزود: هر جا تعامل، اعتماد و هدف مشترک خدمت به مردم وجود داشته باشد، بسیاری از اختلاف‌نظرها نیز با تکیه بر قانون و منافع عمومی قابل حل خواهد بود.

تعامل دستگاه‌های نظارتی، شتاب‌دهنده اجرای طرح‌های توسعه‌ای

حق‌شناس با تأکید بر اینکه همکاری نزدیک میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی می‌تواند بسیاری از گره‌های توسعه استان را باز کند، گفت: اجرای صحیح قانون باید در کنار تسهیل امور مردم و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای دنبال شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تعیین تکلیف اراضی، افزود: با همراهی دستگاه‌های نظارتی، روند ساماندهی اسناد مالکیت، رفع مشکلات اراضی و تعیین تکلیف بسیاری از پرونده‌های بلاتکلیف در گیلان با سرعت بیشتری در حال انجام است؛ اقدامی که امنیت سرمایه‌گذاری و آرامش خاطر مردم را افزایش خواهد داد.

بلندمرتبه‌سازی؛ راهکاری برای صیانت از اراضی ارزشمند گیلان

استاندار گیلان با اشاره به تصویب طرح بلند مرتبه سازی در دو شهر رشت و انزلی، اظهار کرد: حفظ اراضی کشاورزی و منابع طبیعی گیلان یک ضرورت غیرقابل انکار است و به همین دلیل، توسعه عمودی شهرها و بلندمرتبه‌سازی در مناطق دارای ظرفیت، راهکاری منطقی برای جلوگیری از گسترش بی‌رویه ساخت‌وساز و تغییر کاربری اراضی محسوب می‌شود.

حق‌شناس افزود: هرچه نظارت‌ها دقیق‌تر و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول بیشتر باشد، امکان پیشگیری از تخلفات ساختمانی و صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان نیز افزایش خواهد یافت.

خودروهای مناطق آزاد؛ تصمیم‌گیری بر مبنای منافع عمومی

وی با اشاره به ضرورت نگاه کارشناسی در تصمیم‌گیری‌های اجرایی، گفت: در موضوع خودروهای پلاک مناطق آزاد نیز باید منافع عمومی، حقوق مردم و ملاحظات قانونی به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

استاندار گیلان تصریح کرد: خودروهایی که با مجوز قانونی وارد کشور شده، دارای پلاک رسمی هستند و تمامی حقوق و عوارض قانونی آن‌ها پرداخت شده است، نباید در زمره کالای قاچاق تلقی شوند و لازم است تصمیم‌گیری‌ها بر اساس قانون، واقعیت‌های موجود و مصالح عمومی انجام گیرد.

حق‌شناس با تأکید بر نقش پیشگیرانه دستگاه‌های نظارتی، اظهار کرد: جلوگیری از تخلفات در حوزه ساخت‌وساز، مدیریت اراضی و سایر بخش‌های اجرایی، بسیار کم‌هزینه‌تر و اثربخش‌تر از برخورد با تخلفات پس از وقوع است.

وی افزود: هر اندازه نظارت‌ها هوشمندانه‌تر، مستمرتر و همراه با رویکرد اصلاحی باشد، اعتماد عمومی نیز افزایش خواهد یافت و فرآیند اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.

کاهش تلفات جاده‌ای؛ ضرورتی فراتر از یک مطالبه استانی

استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود، کاهش تلفات جاده‌ای را یک اولویت ملی دانست و گفت: سالانه هزاران نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست می‌دهند و این آمار ضرورت اصلاح زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت خودروها و افزایش ایمنی حمل‌ونقل را بیش از پیش آشکار می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: تولید خودروهای ایمن‌تر، بهبود شبکه راه‌ها و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، علاوه بر حفظ جان شهروندان، موجب کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و افزایش کیفیت زندگی خواهد شد.

حق‌شناس در پایان با تأکید بر اینکه اجرای صحیح قانون، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی، زمینه‌ساز افزایش رضایتمندی عمومی است، گفت: هر اقدامی که به تسهیل امور مردم، حفظ حقوق شهروندان و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان منجر شود، باید با همدلی و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها دنبال شود.

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