شهردار رودبار مطرح کرد:
آغاز پروژههای آسفالت سطح شهر رودبار با اعتباری بیش از ۲۴ میلیارد تومان
شهردار رودبار از آغاز مجدد پروژههای روکش آسفالت و لکهگیری معابر و خیابانهای سطح شهر رودبار خبر داد و گفت: در زمستان سال گذشته بیش از ۳۵ هزار متر مربع از معابر سطح شهر آسفالت و لکهگیری شده است.
به گزارش ایلنا، امیر کاظمی شهردار رودبار در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای پروژههای روکش آسفالت و لکهگیری معابر در سطح شهر اظهار کرد: در زمستان سال گذشته بیش از ۳۵ هزار متر مربع از معابر سطح شهر آسفالت و لکهگیری شده است.
وی با بیان اینکه عملیات لکهگیری و روکش آسفالت در مناطق الیزه، از میدان بالابازار به سمت مزار ۳۱ خرداد و از سهراه مرکز بهداشت تا سهراه تکلیم با اعتباری بیش از ۱۷ میلیارد تومان به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر رودبار اجرا شده است، افزود: با توجه به درخواستهای شهروندان و با اولویتبندی مناطق، پروژههای آسفالت و روکش معابر بهزودی در سایر نقاط شهر نیز اجرا خواهد شد.
شهردار رودبار ادامه داد: در حال حاضر آسفالت منطقه کلشتر به سمت ویایه در دستور کار قرار گرفته و عملیات روکش آسفالت و لکهگیری این محدوده توسط پیمانکار در حال اجراست.
وی با اشاره به اینکه متراژ کلی این پروژه نیز ۳۵ هزار متر مربع و با اعتباری بیش از ۲۴ میلیارد تومان در حال انجام است، تصریح کرد: آسفالت محله کوشک نیز بهزودی در دستور کار قرار دارد و تجهیزات پیمانکار در محل مستقر شده و عملیات اجرایی آن بهزودی آغاز خواهد شد.
شهردار رودبار در پایان ضمن قدردانی از همراهی و صبوری شهروندان، خاطرنشان کرد: مدیریت شهری در راستای تسهیل در رفتوآمد و رفع مشکلات تردد، اجرای پروژههای عمرانی و بهسازی معابر را با جدیت دنبال میکند و بهزودی بخش مهمی از مشکلات موجود رفع خواهد شد.