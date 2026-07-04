شبکهسازی کارآفرینان و تقویت نقش زنان، راهبردی برای کاهش چالشهای کسبوکار در خوزستان
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با تأکید بر ضرورت ایجاد شبکه میان فعالان اقتصادی، گفت: تقویت ارتباطات هدفمند میان کارآفرینان، تکمیل زنجیرههای تولید و صادرات و افزایش مشارکت زنان در اقتصاد، میتواند بخشی از چالشهای ساختاری کسبوکار و توسعه اقتصادی خوزستان را برطرف کند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، شهلا عموری در حاشیه نشست تخصصی زنان پیشرو با عنوان «همتاک» که با حضور جمعی از بانوان کارآفرین خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: ایجاد ارتباط مؤثر میان حلقههای مختلف زنجیره تولید، از تأمین مواد اولیه تا بستهبندی، بازاریابی و صادرات، نقش مهمی در پایداری فعالیتهای اقتصادی دارد و نبود هر یک از این حلقهها میتواند روند تولید و تجارت را با اختلال مواجه کند.
وی با اشاره به ساختار اقتصادی خوزستان افزود: هرچند صنایع بزرگ و مادر جایگاه مهمی در اقتصاد استان دارند، اما توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی، بهویژه زنان کارآفرین، میتواند به ایجاد اشتغال، پویایی اقتصادی و تعادلبخشی به اقتصاد منطقه کمک کند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز، نبود ارتباط منسجم میان فعالان اقتصادی را یکی از چالشهای مهم فضای کسبوکار دانست و گفت: شبکهسازی میان کارآفرینان علاوه بر کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری، زمینه تبادل تجربه، دسترسی بهتر به بازار، همافزایی ظرفیتها و مدیریت بخشی از مشکلات تأمین مواد اولیه و فروش را فراهم میکند.
عموری همچنین محدودیت دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بانکی را از موانع جدی پیشروی واحدهای کوچک و متوسط عنوان کرد و افزود: با وجود برخی مصوبات حمایتی، اجرای این سیاستها با مشکلاتی همراه است و بازنگری در روند حمایتهای مالی از تولیدکنندگان ضروری به نظر میرسد.
وی با تأکید بر نقش اتاق بازرگانی بهعنوان حلقه ارتباطی میان بخش خصوصی و دولت، بیان کرد: مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بهصورت کارشناسی پیگیری میشود و در دوره اخیر نیز موضوعاتی مانند تسهیل تجارت از مرز چذابه و بررسی مشکلات بخش خصوصی در شرایط ناشی از جنگ، با مشارکت دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، ارائه خدمات مشاورهای، برگزاری دورههای آموزشی، توسعه ارتباطات تجاری از طریق هیأتهای تجاری و نمایشگاهها را از برنامههای اتاق بازرگانی اهواز برای توانمندسازی فعالان اقتصادی برشمرد.
عموری در پایان با تأکید بر نقش بانوان در توسعه اقتصادی گفت: زنان کارآفرین با وجود مسئولیتهای اجتماعی و خانوادگی، سهم قابل توجهی در ایجاد و پایداری کسبوکارها دارند و تقویت حضور هدفمند آنان در شبکههای اقتصادی، در کنار توسعه همکاری میان فعالان اقتصادی، میتواند بهعنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش چالشهای کسبوکار و تحقق توسعه پایدار در خوزستان دنبال شود.