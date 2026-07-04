به گزارش ایلنا از خوزستان، شهلا عموری در حاشیه نشست تخصصی زنان پیشرو با عنوان «همتاک» که با حضور جمعی از بانوان کارآفرین خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: ایجاد ارتباط مؤثر میان حلقه‌های مختلف زنجیره تولید، از تأمین مواد اولیه تا بسته‌بندی، بازاریابی و صادرات، نقش مهمی در پایداری فعالیت‌های اقتصادی دارد و نبود هر یک از این حلقه‌ها می‌تواند روند تولید و تجارت را با اختلال مواجه کند.

وی با اشاره به ساختار اقتصادی خوزستان افزود: هرچند صنایع بزرگ و مادر جایگاه مهمی در اقتصاد استان دارند، اما توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی، به‌ویژه زنان کارآفرین، می‌تواند به ایجاد اشتغال، پویایی اقتصادی و تعادل‌بخشی به اقتصاد منطقه کمک کند.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز، نبود ارتباط منسجم میان فعالان اقتصادی را یکی از چالش‌های مهم فضای کسب‌وکار دانست و گفت: شبکه‌سازی میان کارآفرینان علاوه بر کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، زمینه تبادل تجربه، دسترسی بهتر به بازار، هم‌افزایی ظرفیت‌ها و مدیریت بخشی از مشکلات تأمین مواد اولیه و فروش را فراهم می‌کند.

عموری همچنین محدودیت دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بانکی را از موانع جدی پیش‌روی واحدهای کوچک و متوسط عنوان کرد و افزود: با وجود برخی مصوبات حمایتی، اجرای این سیاست‌ها با مشکلاتی همراه است و بازنگری در روند حمایت‌های مالی از تولیدکنندگان ضروری به نظر می‌رسد.

وی با تأکید بر نقش اتاق بازرگانی به‌عنوان حلقه ارتباطی میان بخش خصوصی و دولت، بیان کرد: مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌صورت کارشناسی پیگیری می‌شود و در دوره اخیر نیز موضوعاتی مانند تسهیل تجارت از مرز چذابه و بررسی مشکلات بخش خصوصی در شرایط ناشی از جنگ، با مشارکت دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، ارائه خدمات مشاوره‌ای، برگزاری دوره‌های آموزشی، توسعه ارتباطات تجاری از طریق هیأت‌های تجاری و نمایشگاه‌ها را از برنامه‌های اتاق بازرگانی اهواز برای توانمندسازی فعالان اقتصادی برشمرد.

عموری در پایان با تأکید بر نقش بانوان در توسعه اقتصادی گفت: زنان کارآفرین با وجود مسئولیت‌های اجتماعی و خانوادگی، سهم قابل توجهی در ایجاد و پایداری کسب‌وکارها دارند و تقویت حضور هدفمند آنان در شبکه‌های اقتصادی، در کنار توسعه همکاری میان فعالان اقتصادی، می‌تواند به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش چالش‌های کسب‌وکار و تحقق توسعه پایدار در خوزستان دنبال شود.

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