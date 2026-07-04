حادثه مرگبار در منطقه گردشگری نالشکینه بوکان/ برخورد خودرو با گردشگران یک کشته و ۱۴ مصدوم بر جای گذاشت
رئیس اورژانس آذربایجانغربی از وقوع حادثه برخورد یک دستگاه خودرو با گردشگران در منطقه کوه نالشکینه بوکان خبر داد و گفت: این حادثه تاکنون یک فوتی و ۱۴ مصدوم بر جای گذاشته است.
به گزارش ایلنا، فرزین رضازاده اظهار کرد: به دنبال اعلام برخورد یک دستگاه خودروی پرادو با تعدادی از گردشگران در منطقه کوه نالشکینه شهرستان بوکان، تیمهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ در کوتاهترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با توجه به گستردگی حادثه، چندین دستگاه آمبولانس و نیروهای فوریتهای پزشکی در محل حاضر شدند و پس از انجام تریاژ، ارائه خدمات درمانی اولیه و تثبیت وضعیت مصدومان، انتقال آنان به مراکز درمانی انجام شد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجانغربی با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار ثبتشده در مرکز هدایت عملیات بحران (EOC)، این حادثه تاکنون ۱۴ مصدوم و یک فوتی داشته است، گفت: تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات پیشبیمارستانی به مراکز درمانی منتقل شدند و تعدادی از آنان به دلیل شدت جراحات در بیمارستان شهید دکتر قلیپور بوکان بستری هستند.
رضازاده ضمن ابراز تأسف از جانباختن یکی از گردشگران، از تلاش نیروهای اورژانس، کادر درمان، امدادگران و سایر دستگاههای امدادی حاضر در صحنه قدردانی کرد و افزود: علت وقوع این حادثه توسط مراجع ذیصلاح در دست بررسی است.
وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و حرکات پرخطر و توجه ویژه به ایمنی در مسیرهای گردشگری و مناطق پرتردد، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.