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رئیس کل دادگستری خوزستان خبر داد؛

آزادسازی ۳۰۰ هکتار از اراضی دولتی منطقه فولی‌آباد اهواز

آزادسازی ۳۰۰ هکتار از اراضی دولتی منطقه فولی‌آباد اهواز
کد خبر : 1808354
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رئیس کل دادگستری خوزستان از رفع تصرف ۳۰۰ هکتار از اراضی دولتی منطقه فولی‌آباد شهرستان اهواز خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، علی دهقانی امروز شنبه اظهار کرد: این اراضی به صورت غیرقانونی از سوی اشخاص حقیقی تصرف شده بود که دعوای خلع ید علیه نامبردگان در دادگاه حقوقی مطرح و پرونده مربوط پس از رسیدگی، منتهی به صدور حکم به خلع ید خواندگان و قلع و قمع مستحدثات و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال، شد.

وی ادامه داد: پس از اینکه رأی صادره مورد اعتراض خواندگان قرار گرفت، پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر ارجاع و دادنامه مجددا تایید شد.

دهقانی گفت: باتوجه به حساسیت موضوع و حجم بالای اراضی تصرف شده، موضوع به صورت ویژه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان خوزستان مطرح و مکاتبات متعدد به منظور تسریع در اجرای حکم صادره صورت گرفت که با پیگیری های شورای حفظ حقوق بیت المال، حکم قطعی صادره اجرا و اراضی مذکور خلع ید و تحویل نماینده دولت شد.

 

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