به گزارش ایلنا از خوزستان، علی دهقانی امروز شنبه اظهار کرد: این اراضی به صورت غیرقانونی از سوی اشخاص حقیقی تصرف شده بود که دعوای خلع ید علیه نامبردگان در دادگاه حقوقی مطرح و پرونده مربوط پس از رسیدگی، منتهی به صدور حکم به خلع ید خواندگان و قلع و قمع مستحدثات و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال، شد.