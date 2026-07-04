به گزارش ایلنا از قزوین، رضا شهسواری با اعلام این خبر گفت: این شبکه با نظارت ۱۰ کلینیک گیاه‌پزشکی در ۶ شهرستان و بهره‌گیری از ۱۴ ایستگاه پیش‌آگاهی، وظیفه پایش دقیق ۵۱۰۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی استان را بر عهده دارد.

وی اضافه کرد: این اراضی شامل محصولات راهبردی همچون گندم، ذرت، انگور و سیب است و عملیات پایش توسط ۱۴ کارشناس ناظر تمام‌وقت انجام می‌شود.

شهسواری با اشاره به سازوکار این ایستگاه‌ها گفت: عملکرد شبکه پیش‌آگاهی بر پایه تحلیل مستمر داده‌های فنولوژیک، تله‌های فرمونی و اطلاعات هواشناسی است که امکان تعیین زمان دقیق و بهینه مبارزه با آفات را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های فنی انجام‌شده، بازه زمانی ۱۰ تا ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ به‌عنوان زمان مناسب برای مبارزه با نسل دوم کرم سیب و نسل اول خوشه‌خوار انگور (پرواز دوم) در باغات استان تعیین و به بهره‌برداران ابلاغ شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح ضمن بهینه‌سازی مصرف سموم و کاهش هزینه‌های تولید، نقش مهمی در ارتقای سلامت محصولات کشاورزی و تقویت امنیت غذایی استان دارد.

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