رئیس اورژانس بابل خبر داد:
8 مصدوم دستاورد انحراف خودروی نیسانوانت در محور مواصلاتی بابلکنار
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: انحراف یک دستگاه خودروی نیسانوانت در محور مواصلاتی بابلکنار محدوده روستای رئیسکلا 8 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، ابوالقاسم لعلی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر انحراف یک دستگاه نیسانوانت در محور مواصلاتی بابلکنار حوالی دهستان گنجافروز محدوده روستای رئیسکلا، به مرکز ارتباطات اورژانس شهرستان بابل اعلام شد.
وی ادامه داد: پس از دریافت این گزارش، بلافاصله و در کوتاهترین زمان ممکن تکنسینهای پایگاههای اورژانس روشنآباد و هلیدشت جهت امدادرسانی به محل وقوع حادثه اعزام شدند و اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومشدگان این حادثه آغاز کردند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل اظهار داشت: در این حادثه رانندگی 8 نفر دچار آسیبدیدگی شدند که شامل 6 زن 7، 16، 19، 36، 40 و 52 ساله و 2 پسربچه 2 و 13 ساله بودند.
لعلی به اقدامات امدادی انجام شده برای رسیدگی به حادثهدیدگان این سانحه اشاره داشته و تصریح کرد: تکنسینهای اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، تمامی مصدومان حادثه را برای ادامه رونددرمان به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل کردند.