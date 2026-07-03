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معاون اورژانس سبزوار خبر داد:

2 کشته و 4 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور سبزوار به داورزن

2 کشته و 4 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور سبزوار به داورزن
کد خبر : 1808274
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معاون فنی و عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: وقوع حادثه رانندگی بین 2 دستگاه خودروی سواری در محور مواصلاتی سبزوار به داورزن 2 کشته و 4 مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا، مسلم فائق‌نیا به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخته و افزود: این حادثه در کیلومتر 10 مسیر سبزوار به داورزن حوالی روستای «استیر» اتفاق افتاد. در این راستا بلافاصله 2 دستگاه آمبولانس به همراه تیم‌های ارزیاب به محل حادثه اعزام شدند.

وی به وضعیت حادثه‌دیدگان این سانحه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: پس از بررسی‌های انجام شده مشخص شد 2 نفر از سرنشینان این خودروها به‌ دلیل شدت جراحات وارد شده در صحنه جان باختند و 4 سرنشین دیگر آنها نیز مصدوم شدند.

معاون فنی و عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار اظهار داشت: مصدومان حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط تکنسین‌های اورژانس به بیمارستان امداد و سوانح سبزوار منتقل شدند.

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