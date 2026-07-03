مدیرعامل برق استان قزوین خبر داد:
توزیع برق قزوین در آمادهباش کامل برای پشتیبانی از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین از بسیج تمامی ظرفیتهای فنی، عملیاتی و پشتیبانی این شرکت برای تأمین برق پایدار مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: نیروهای امدادی و تجهیزات مورد نیاز در استان و تهران در آمادهباش کامل قرار دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، یوسف اینانلو با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با هدف ارائه خدمات مطلوب و تأمین برق پایدار مسیرهای تردد، مواکب و مراکز خدمترسان، تمامی امکانات و ظرفیتهای خود را به حالت آمادهباش درآورده است.
وی افزود: در این راستا، ۲۴ اکیپ عملیاتی متشکل از ۶۰ نیروی فنی و امدادی در سطح استان مستقر شدهاند تا ضمن پایش مستمر شبکه، در صورت بروز هرگونه حادثه یا اختلال احتمالی، در سریعترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین ادامه داد: اجرای تعمیرات پیشگیرانه، بازدید و نظارت مستمر بر تأسیسات و تجهیزات، استقرار مولدهای برق اضطراری و تقویت زیرساختهای شبکه از جمله اقداماتی است که برای حفظ پایداری برق در این ایام انجام شده است.
اینانلو همچنین از اعزام تجهیزات و نیروهای تخصصی استان به تهران خبر داد و گفت: دو دستگاه ژنراتور سیار، یک دستگاه پست کمپکت سیار با ظرفیت هزار کاوآ، یک دستگاه جرثقیل سنگین و سه اکیپ عملیاتی و فنی متشکل از هفت نفر برای پشتیبانی از مراسم تشییع به تهران اعزام شدهاند.
وی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه صنعت برق استان تصریح کرد: تمامی مدیران و نیروهای فنی و عملیاتی شرکت در آمادهباش کامل قرار دارند و شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین از همه ظرفیتهای خود برای تأمین برق مطمئن و پایدار مراسم و خدمترسانی به زائران استفاده خواهد کرد.