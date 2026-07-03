رئیس هیات نجات غریق ایلام:
جسد جوان غرق شده در سد ایلام پیدا شد
رئیس هیات نجات غریق و غواصی ایلام از کشف و خروج پیکر بیجان یک جوان ۲۸ ساله از آبهای سد «چمگردلان» (ایلام) با کوشش چند ساعته گروههای تخصصی غواصی و امدادی خبر داد
به گزارش ایلنا از ایلام، سجاد یکتا گفت:به دنبال دریافت گزارشهای مردمی و تماس با ستاد مدیریت بحران استانداری مبنی بر وقوع غرقشدگی در دریاچه سد ایلام، گروه امداد و نجات غواصی مرکز استان بیدرنگ برای بررسی موضوع و امدادرسانی به محل حادثه اعزام شد.
این عملیات تخصصی و حساس با حضور نیروهای زبده و به سرپرستی «سجاد یکتا» رئیس هیات نجات غریق و غواصی شهرستان ایلام انجام شد.
گروه غواصی به محض رسیدن به محل، پایش ژرفای آب و ارزیابی محدوده حادثه را آغاز کرد.
غواصان پس از ساعتها جستوجوی بیوقفه و کوشش گسترده در محدوده دریاچه سد، سرانجام موفق شدند جسد بیجان این جوان ۲۸ ساله ایلامی را کشف و از آب بیرون بکشند.
جسد پس از بیرون کشیدن از آب برای انجام مراحل قانونی و انتقال به پزشکی قانونی به نیروهای اورژانس و مراجع انتظامی حاضر در محل تحویل داده شد.
همچنین چهارشنبه ۱۰ تیرماه نیز به دنبال واژگونی تراکتور در بستر رودخانه سیمره و غرق شدن سرمایهگذار شیرازی حوزه کشاورزی شهرستان رومشکان استان لرستان، گروههای جستوجو و نجات جمعیت هلالاحمر ایلام برای یافتن جسد به محل حادثه در درهشهر اعزام شدهاند که تا کنون خبری مبنی بر پیدا شدن جسد این سرمایهگذار اعلام نشده است.
دریاچه سد ایلام یا چم گردلان در فاصله ۲۰ کیلومتری خاوری شهر ایلام و ۱۵ کیلومتری باختری شهر ارکواز ملکشاهی قرار دارد.
این سد در مهرماه سال ۱۳۸۰ برای تأمین آب آشامیدنی ساکنان شهر ۲۲۰ هزار نفری ایلام به بهرهبرداری رسید.
شنا کردن در دریاچه سدها و بندهای خاکی به سبب شرایط خاص بستر آنها، وجود جریان پنهان آب و نبود دید کافی بسیار خطرآفرین است.