به گزارش ایلنا از اصفهان، روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان اعلام کرد: در راستای حفاظت از منابع آب و جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی از رودخانه زاینده‌رود، عملیات ویژه گشت انتظامی و یگان امداد در محدوده پیربکران از توابع شهرستان فلاورجان اجرا شد.

در ادامه آمده است: در ساعات بامداد روز دهم تیرماه، طی گشت‌زنی و رصد میدانی، ابتدا یک دستگاه کفکش در حال برداشت غیرمجاز آب توقیف شد. سپس در ادامه عملیات، دو دستگاه تانکر (خاور) و یک دستگاه خودروی مزدا حامل آب غیرمجاز شناسایی و متوقف شدند.

در ادامه آمده است: با پیگیری مستمر نیروهای انتظامی و دستور مستقیم دادستان شهرستان فلاورجان، متخلف اصلی بازداشت و به کلانتری ۱۵ پیربکران منتقل شد؛ همچنین تمامی خودروهای متخلف شامل دو دستگاه تانکر و یک دستگاه مزدا به پارکینگ منتقل شدند.

این اقدام قاطع در چارچوب اجرای دقیق قوانین حفاظت از منابع آب و جلوگیری از تخلیه غیرمجاز رودخانه‌ها انجام گرفت.

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