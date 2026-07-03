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مدیرکل راه آهن جنوبشرق خبر داد:

بسیج حداکثری امکانات ریلی برای تسهیلِ حضور مشتاقان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

بسیج حداکثری امکانات ریلی برای تسهیلِ حضور مشتاقان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
کد خبر : 1808120
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مدیرکل راه آهن جنوبشرق گفت: با هدفِ تسهیلِ مشارکتِ گسترده‌ی مردمِ شریف و خونگرم سیستان و بلوچستان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، برنامه‌ی ویژه‌ی عملیاتی خود را با به‌کارگیری ۷۰ درصد از ظرفیتِ ناوگانِ خود در مسیر زاهدان–تهران آغاز کرد.

 گزارش ایلنا، محمدمهدی زارعی، ضمن اعلام آمادگیِ کاملِ این اداره کل برای ارائه خدماتِ مطلوب به مسافران و زائران، اظهار داشت: تمامیِ توانِ عملیاتیِ شبکه ریلی جنوب‌شرق برای مدیریتِ دقیقِ این رویدادِ ملی بسیج شده است.

وی بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته طبق دستور مدیرعامل محترم راه آهن، این اداره کل با اختصاص ۷۰ درصد از ظرفیتِ قطارهایِ روزانه‌ی زاهدان-تهران، امکانِ اعزامِ متمرکزِ هواداران و سوگواران را فراهم کرده است. با توجه به تفاوتِ ظرفیتِ ناوگان در این مسیر، برای قطارِ ۴ تخته رجا، ۲۸۰ صندلی به‌صورتِ ویژه جهتِ تسهیلِ اعزامِ زائران در نظر گرفته شده است و در روزهایی که ناوگانِ جوپار فعالیت می‌کند، ۴۲۰ صندلی به متقاضیانِ شرکت در مراسم اختصاص یافته است.

مدیرکل راه‌آهن جنوب‌شرق با بیان اینکه این حجم از برنامه‌ریزی با هدفِ جلوگیری از ازدحام و مدیریتِ بهینه‌ی ترددها انجام شده است، افزود: «اولویتِ ما در این ایام، ارائه سفری ایمن و با کیفیت برای تمامی مسافران است و تمامیِ ایستگاه‌ها برای میزبانی از زائران و مدیریتِ لحظه‌ایِ ترددها در آماده‌باش کامل به سر می‌برند.»

اتخاذ تدابیر ویژه برای رفاه حال مسافران

زارعی با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با مسئولانِ استانی، از استقرار موکب‌های خدمت‌رسانی در ایستگاه‌های اصلی جهت پذیرایی و راهنمایی مسافران خبر داد. همچنین، ستاد مدیریتِ عملیاتِ ریلی در جنوب‌شرق به‌صورت شبانه‌روزی وضعیتِ تردد قطارها را رصد می‌کند تا با مدیریت دقیق، کمترین اختلال در برنامه‌ی زمانیِ حرکت‌ها ایجاد شود.

وی با قدردانی از صبر و همراهی مسافران، تصریح کرد: همکاران ما در بخش‌های فنی، ایستگاهی و خدماتِ مسافری، با تمام توان در تلاش‌اند تا علیرغم حجمِ بالای تقاضای سفر در این روزها، تجربه‌ای منظم و توأم با آرامش برای زائران فراهم کنند. ما مفتخریم که خادمِ مردم در این مسیرِ حساس هستیم و تمام ظرفیت‌های فنی خود را برای برگزاریِ باشکوهِ این مراسم به کار بسته‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود با این تدابیرِ لجستیکی، بخشی از تقاضای سفر در محورِ جنوب‌شرق به صورتِ سازمان‌دهی‌شده و ایمن مدیریت شود تا تمامی مشتاقان بتوانند بدون دغدغه، در این مراسمِ ملی حضور یابند.

 

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