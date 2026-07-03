مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان خبرداد؛
خدمترسانی هلالاحمر فارس با راهاندازی اردوگاه ۲۰ هزار نفره در پارک پردیسان تهران
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان فارس از راهاندازی اردوگاه ۲۰ هزار نفره این جمعیت بهمنظور پشتیبانی از مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران خبر داد.
وی با اشاره به ظرفیتهای پیشبینیشده برای این اردوگاه افزود: این اردوگاه با ظرفیت اسکان ۲۰ هزار نفر و ۵ هزار چادر امدادی برپا شده و با مشارکت ۱۲۰ نفر از کارکنان، امدادگران و نجاتگران از ۱۰ شهرستان استان فارس، خدمات امدادی و پشتیبانی را به عزاداران ارائه خواهد کرد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان فارس ادامه داد: برای اجرای این مأموریت، ۴۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین امدادی و پشتیبانی به همراه تجهیزات تخصصی به محل اعزام شدهاند. همچنین درمانگاه اضطراری اردوگاه با حضور پزشک و تجهیزات کامل درمانی راهاندازی شده است تا خدمات درمانی و امدادی مورد نیاز به مراجعهکنندگان ارائه شود.
وی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای هلالاحمر استان فارس خاطرنشان کرد: امدادگران، نجاتگران و کارکنان این جمعیت با تمام توان در کنار سایر استانهای کشور، آماده خدمترسانی به شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران هستند.