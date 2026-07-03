دو زمینلرزه ۴ و ۴.۱ ریشتری در کمتر از نیم ساعت در فارس
شهرستانهای جنوبی استان فارس بعدازظهر امروز جمعه ۱۲ تیر، بر اثر وقوع دو زمینلرزه به بزرگی ۴ و ۴.۱ ریشتر در کمتر از ۳۰ دقیقه، دو بار لرزیدند.
به گزارش ایلنا، نخستین زمینلرزه ساعت ۱۴:۳۹ در حوالی شهر درز با بزرگی ۴ ریشتر و در عمق ۱۲ کیلومتری زمین رخ داد.
دومین زمینلرزه نیز ساعت ۱۵:۰۴، تنها ۲۵ دقیقه و ۳۲ ثانیه پس از زمینلرزه نخست، با بزرگی ۴.۱ ریشتر و در عمق ۲۰ کیلومتری، بار دیگر حوالی شهر درز را لرزاند.
تاکنون گزارشی از خسارتهای جانی یا مالی ناشی از این دو زمینلرزه منتشر نشده است.