به گزارش ایلنا، نخستین زمین‌لرزه ساعت ۱۴:۳۹ در حوالی شهر درز با بزرگی ۴ ریشتر و در عمق ۱۲ کیلومتری زمین رخ داد.

دومین زمین‌لرزه نیز ساعت ۱۵:۰۴، تنها ۲۵ دقیقه و ۳۲ ثانیه پس از زمین‌لرزه نخست، با بزرگی ۴.۱ ریشتر و در عمق ۲۰ کیلومتری، بار دیگر حوالی شهر درز را لرزاند.

تاکنون گزارشی از خسارت‌های جانی یا مالی ناشی از این دو زمین‌لرزه منتشر نشده است.

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