معاون فرهنگی شهردار شیراز تشریح کرد؛
تجلیل از پروفسور سیدابوالقاسم فروزانی در مرکز شیرازشناسی/سرمایه واقعی شیراز، نخبگان و فرهیختگان آن است
در ادامه برنامههای پاسداشت مفاخر و نخبگان علمی و فرهنگی، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز این بار با برگزاری آیینی در مرکز شیرازشناسی، از پروفسور سیدابوالقاسم فروزانی، استاد تمام بخش تاریخ دانشگاه شیراز، شیرازپژوه و از چهرههای برجسته علمی کشور تجلیل کرد.
به گزارش ایلنا، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در این آیین با اشاره به نقش مراکز فرهنگی در پیوند میان دانشگاه و جامعه، گفت: این فضای تاریخی که امروز میزبان این مراسم است، در همین دوره مدیریتی مرمت و احیا شد و اکنون به مرکز شیرازشناسی تبدیل شده است؛ فضایی که خانه پژوهشگران، شیرازپژوهان و همه کسانی است که دل در گرو شناخت و اعتلای این شهر دارند.
محمدعلی چوبینی، افزود: این مجموعه امروز به محلی برای حضور انجمنهای علمی و فرهنگی تبدیل شده و بنا داریم آیینهای نکوداشت مفاخر، نشستهای علمی و برنامههای فرهنگی از این دست را به صورت مستمر در این مرکز برگزار کنیم.
معاون فرهنگی شهردار شیراز، با اشاره به یکی از مهمترین رویکردهای فرهنگی شهرداری شیراز اظهار کرد: از نخستین روزی که مسئولیت را پذیرفتیم، جمله «شیرازی که نمیشناسیم» را به عنوان چراغ راه خود انتخاب کردیم. بررسیها و نظرسنجیهایی که از میان نخبگان و افراد اثرگذار شهر انجام دادیم، نشان داد بیش از ۶۵ درصد آنان شناخت عمیقی از ظرفیتهای واقعی شیراز ندارند.
وی با بیان اینکه منظور از نخبگان صرفاً جامعه دانشگاهی نیست، بلکه همه افراد اثرگذار در عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی را شامل میشود، افزود: واقعیت این است که شیراز هنوز آنگونه که باید، حتی برای فرهیختگان خود نیز شناخته نشده است.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز ادامه داد: شیراز شهری سرشار از گوهرهای ارزشمند تاریخی، فرهنگی، علمی و انسانی است؛ گنجینههایی که هر کدام به تنهایی میتوانند هویت یک شهر را شکل دهند، اما همین تعدد ظرفیتها گاهی باعث شده به تهدید تبدیل شوند.
چوبینی با تأکید بر اینکه بزرگترین سرمایه شیراز مردمانش هستند، اظهار داشت: بزرگترین سرمایه مردم، نخبگان، فرهیختگان و اهل خرد آن هستند و امروز توفیق داریم در آیین سپاس و نکوداشت یکی از این سرمایههای ارزشمند حضور داشته باشیم.
وی درباره جایگاه علمی پروفسور فروزانی نیز گفت: همین که میبینیم استادانی مانند دکتر فروزانی عمر، روزها و ساعتهای زندگی خود را چنین پربار صرف پژوهش، آموزش و تولید علم کردهاند، برای ما مایه غبطه است و این پرسش را پیش روی همه ما قرار میدهد که ما با فرصتهای زندگی خود چه کردهایم.
معاون فرهنگی شهردار شیراز با اشاره به دستاوردهای علمی و پژوهشی سالهای اخیر گفت: در امتداد راهبرد «شیرازی که نمیشناسیم»، تلاش پژوهشگران در این خصوص زمینهساز شکلگیری پروژههای ماندگاری همچون دانشنامه پانزده جلدی شیراز، راهاندازی موزه شهر در ساختمان تاریخی شهرداری و همچنین موزه انقلاب شده است.
وی افزود: در بیش از ۴۴ ماه گذشته برای شمار قابل توجهی از بزرگان، مفاخر و مشاهیر زنده شهر شیراز آیین نکوداشت برگزار کردهایم. در سالهای گذشته بیشتر بر هنرمندان شناخته شده تمرکز داشتیم، اما امسال را سال دانشمندان کمترشناخته شده شیراز نامگذاری کردهایم.
چوبینی با اشاره به رونمایی از سردیس مفاخر علمی شهر گفت: در هفته شیراز از ۱۸ سردیس دانشمندان و مشاهیر برجسته شهر در باغ ارم رونمایی شد؛ شخصیتهایی که موفق به دریافت عالیترین نشانهای علمی کشور از جمله جایزه علامه و جوایز بنیاد ملی نخبگان شدهاند و این مراسم نیز ادامه همان مسیر است.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با تحلیل شرایط اجتماعی امروز کشور اظهار کرد: امروز در مرحلهای از گذار قرار داریم. با نسلی روبرو هستیم که پیوندش با گذشته کم رنگ و آینده برایش پیش بینی ناپذیر است و بیش از هر زمان دیگر در لحظه زندگی می کند.
وی در عین حال این وضعیت را فرصتی برای جامعه علمی دانست و افزود: من به این نسل بسیار امیدوارم؛ نسلی که نتیجهگرا و کارکردمحور است و از علم انتظار دارد مسائل واقعی زندگی را حل کند. این نگاه میتواند پژوهشگران و اهل علم را بیش از گذشته به سمت تولید دانش مسئلهمحور سوق دهد؛ دانشی که بتواند ارتباط مؤثری با جامعه برقرار کند.
چوبینی تأکیدکرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که میان لایههای دانشگاهی، نخبگانی و بدنه اجتماعی پیوندی عمیقتر شکل بگیرد و مرکز شیرازشناسی دقیقاً با همین هدف ایجاد شده است.
وی با اشاره به فعالیتهای این مرکز گفت: مرکز شیرازشناسی امروز میزبان نشستهای تخصصی، انجمنهای علمی، دورههای مقدماتی و پیشرفته شیرازشناسی و همچنین تورهای شیرازگردی و شیرازشناسی است و تلاش کردهایم بستری فراهم کنیم تا پژوهشگران و فرهیختگان ارتباط نزدیکتری با جامعه برقرار کنند.
چوبینی افزود: این مجموعه خانه اهل خرد، اندیشه و پژوهش است و امیدواریم حضور استادان و فرهیختگان در این مرکز، آغازی برای استمرار این مسیر باشد.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در پایان با تجلیل از مقام علمی پروفسور سیدابوالقاسم فروزانی گفت: امروز روز ارزشمندی است که توفیق داریم در برابر دانشمندی چون استاد فروزانی سر تعظیم فرود آوریم؛ استادی که عمر پربرکت خود را صرف پژوهش، توسعه علم و معرفی هویت تاریخی شیراز کرده است.
وی خاطرنشان کرد: شیراز بزرگان بسیاری همچون دکتر فروزانی را در دل خود جای داده است؛ چهرههایی که به دلیل روحیه متواضع و محجوبشان کمتر در معرض شناخت عمومی قرار گرفتهاند. ممکن است هر روز در کنار آنان زندگی کنیم، اما نسل جوان کمتر این گوهرهای ارزشمند را بشناسد. وظیفه ماست که این سرمایههای انسانی را به جامعه، بهویژه نسل جدید، معرفی کنیم تا قدر داشتههای فرهنگی و علمی این شهر بیش از گذشته دانسته شود.