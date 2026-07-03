به گزارش ایلنا، محمدمهدی عبدالهی در جریان سفر یک‌روزه به شهرستان بوانات و بازدید از پروژه‌های راهسازی و نهضت ملی مسکن این شهرستان با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در شمال استان فارس اظهار کرد: در این سفر از پروژه بزرگراهی تخت‌طاووس–ارسنجان که در دست اجراست و همچنین محور بوانات–صفاشهر بازدید شد.

وی با بیان اینکه طول محور بزرگراهی بوانات–صفاشهر ۴۵ کیلومتر است، افزود: این پروژه از طرح‌های مهم راهسازی استان به شمار می‌رود و با توجه به پیشرفت عملیات اجرایی، در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز، بخش عمده این محور تا پایان سال جاری زیر بار ترافیک خواهد رفت که نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد، کاهش زمان سفر و توسعه ارتباطات منطقه‌ای خواهد داشت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در ادامه با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان بوانات گفت: تاکنون ۶۶۰ قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده و تمامی این متقاضیان ضمن دریافت پروانه ساختمانی، به تسهیلات بانکی نیز متصل شده‌اند و عملیات ساخت واحدهای مسکونی ویلایی توسط مردم در حال انجام است.

عبدالهی با اشاره به روند آماده‌سازی سایت نهضت ملی مسکن بوانات تصریح کرد: عملیات آماده‌سازی این سایت در دو فاز برنامه‌ریزی شده است که فاز نخست تاکنون حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: به دلیل عملکرد نامناسب پیمانکار در اجرای فاز دوم، تصمیم به تعویض پیمانکار گرفته شده و با انتخاب پیمانکار جدید، عملیات آماده‌سازی با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد تا زیرساخت‌های مورد نیاز برای ساخت واحدهای مسکونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس همچنین به موضوع آسفالت معابر شهرک فرهنگیان بوانات اشاره کرد و گفت: اعتبار مورد نیاز برای اجرای آسفالت معابر این شهرک از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس تأمین و در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت تا این پروژه در اسرع وقت اجرا و به بهره‌برداری برسد.

عبدالهی در پایان با تأکید بر تداوم بازدیدهای میدانی از پروژه‌های عمرانی استان خاطرنشان کرد: راهبرد اصلی این اداره‌کل، رفع موانع اجرایی، تسریع در تکمیل پروژه‌های راهسازی و نهضت ملی مسکن و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم است و با هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و پیمانکاران، روند اجرای پروژه‌ها با جدیت دنبال خواهد شد.

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