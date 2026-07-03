آذربایجان غربی آماده حضور در مراسم بدرقه رهبر شهید/۳۰هزار نفر از استان جهت حضور در مراسم راهی تهران می شوند

به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی در جلسه ستاد استانی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی، نظامی و خدماتی، گفت: تمامی ظرفیت‌های استان باید برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم، خدمت‌رسانی مطلوب به مردم و اعزام منظم کاروان‌ها به کار گرفته شود تا آذربایجان‌غربی حضوری در شأن این حماسه ملی و انقلابی داشته باشد.

وی ادامه داد:تاکنون ۲۲۰ دستگاه اتوبوس از استان برای جابجایی شرکت کنندگان در مراسم تشییع آماده سازی شده است و ۳۰هزار نفر از استان نیز برای حضور در این مراسم راهی تهران می شوند.

رحمانی با اشاره به لزوم آمادگی کامل فرمانداران و دستگاه‌های مسئول، افزود: فرمانداران باید در هماهنگی مستمر با فرماندهان سپاه شهرستان‌ها، برای رفع هرگونه مشکل احتمالی پیش از آغاز مراسم اقدام کنند تا هیچ خللی در روند خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نشود.

وی همچنین با تأکید بر پیش‌بینی کامل امکانات رفاهی و پشتیبانی برای کاروان‌های اعزامی، خاطرنشان کرد: تأمین آب آشامیدنی، اقلام ضروری و امکانات مورد نیاز در طول مسیر باید با دقت برنامه‌ریزی شود تا شرکت‌کنندگان با آرامش و امنیت در این مراسم معنوی حضور یابند.

استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت فضاسازی مناسب در سطح استان نیز تأکید کرده و افزود: جلوه‌های فرهنگی، نصب پرچم‌ها و نمادهای متناسب با این مراسم و برگزاری آیین‌های باشکوه در مرکز استان، باید با کیفیت مطلوب انجام شود تا همه مردم در این حماسه معنوی سهیم باشند.

رحمانی همچنین با قدردانی از تلاش فرماندهان سپاه، فرمانداران و اعضای ستاد استانی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، اضافه کرد: تجربه، انگیزه و روحیه جهادی مجموعه سپاه در مدیریت این مراسم سرمایه‌ای ارزشمند است و با همدلی و همراهی همه دستگاه‌ها، می‌توان مأموریتی بزرگ را به بهترین شکل به سرانجام رساند.

وی در پایان افزود: با وحدت، اخلاص و تلاش شبانه‌روزی مسئولان، آذربایجان‌غربی بار دیگر سربلند از این آزمون بزرگ ملی و انقلابی خارج شده و رضایت خداوند متعال، شهدا و مردم شریف حاصل خواهد شد.

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