حضور پرشور ملت در مراسم رهبر شهید پیام اقتدار به جهانیان است

به گزارش ایلنا، در متن این بیانیه آمده است: امروز، نه تنها یک رهبر، که ستون استواری انقلاب اسلامی و تکیه‌گاه مستضعفان جهان، در آستانه وداع با جهان مادی قرار دارد؛ جهان اسلام در برابر رفتارهای مجاهدانه و استواری یکی از بزرگ‌ترین ارکان اسلام و رهبران معاصر جهان، در تکریم و درود قرار گرفته است.

نمایندگان مردم استان فارس در مجلس، از تمامی اقشار مردم شریف، بصیر و هوشمند به‌ویژه استان‌داران ولایی فارس دعوت کرده‌اند تا با حضور پرشور خود در مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)، شکوه این دوران تاریخی را به تصویر بکشند.

در این بیانیه تاکید شده است که این حضور، تجلی قدرت ایمان، نمایش اقتدار ملت و اثبات شکست‌ناپذیری پیوند ناگسستنی مردم و ولایت خواهد بود و اراده این ملت را در برابر هر طوفانی مصون و استوار نشان می‌دهد.

مجمع نمایندگان استان فارس در ادامه بیانیه خود، ضمن تسلیم مطلق در برابر اراده الهی، اعلام کرده است که با وجود این فقدان بزرگ، هیچ شکافی در جبهه حق ایجاد نخواهد شد.

نمایندگان فارس با بازخوانی آرمان‌های بلند امامان انقلاب اسلامی، بار دیگر و با قاطعیت تمام، با جانشین برحق و منبع تداوم این مسیر نورانی، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای، تجدید بیعت کرده و بر پیمان خویش استوار می‌مانند؛ آنها عهد بسته‌اند که با بهره‌گیری از دانش، هوشمندی و موقعیت‌شناسی نسل تمدن‌ساز، مسیر پرافتخار انقلاب اسلامی را تحت هدایت ایشان با همان صلابت، اقتدار و ایثار ادامه دهند و از هرگونه انحراف یا تزلزلی بازایستند.

در پایان این بیانیه، از ملت فهیم و با بصیرت ایران خواسته شده است که در این لحظات سرنوشت‌ساز، با حضور باشکوه خود، عظمت و اقتدار نظام اسلامی را به رخ جهانیان بکشند و نشان دهند که چرا این انقلاب، تمدن‌ساز، ماندگار و شکست‌ناپذیر است.