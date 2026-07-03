به گزارش ایلنا، سید ابراهیم حسینی در نشست شورای اداری شهرداری شیراز، گفت: این مجموعه با کسب نمره ممتاز ۲۰، توانسته است، مسیر توسعه و تعالی شیراز را با قدرت و استواری طی کند

حسینی با تأکید بر اینکه این دوره از شورا نه‌تنها شاهد شهادت رهبر معظم انقلاب و فرماندهان عالی‌رتبه بود، بلکه چندین جنگ را نیز پشت سر گذاشت، اظهار داشت: برکات الهی در دل بحران‌ها نازل می‌شود و این دوره ثابت کرد که مدیریت شهری شیراز با اتکا به خدا و همدلی، سربلند از آزمایش‌ها بیرون آمده است.

وی با ابراز افتخار از اینکه در چنین دوره‌ای به‌عنوان شهروند شیرازی زیست کرده، افزود: کارنامه‌ای که امروز ارائه شد، تنها گوشه‌ای از زحمات شبانه‌روزی شماست؛ غرق در خدماتی شده‌اید که گاهی یادتان می‌رود چه کرده‌اید، اما فرماندهان ارشد جنگ به‌صراحت اعلام کرده‌اند که نمره شهرداری شیراز ۲۰ است.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به جلسات مستمر مدیریت بحران شهرداری از نخستین روزهای جنگ، بر تداوم ارائه خدمات شهری در شرایط بحرانی اشاره کرد و بیان داشت: شهرداری شیراز آن‌چنان هوشمندانه عمل کرد که گویی هیچ جنگی رخ نداده؛ حقوق کارکنان پرداخت شد، پروژه‌ها متوقف نشد و حتی کمیته حسابرسی نشان داد که نه‌تنها خللی در امور مالی و پشتیبانی ایجاد نشد، بلکه شیراز در حوزه عمرانی از کلان‌شهرهایی چون تهران نیز پیشی گرفت.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، با تمجید از نقش بی‌بدیل شهرداری در کنار نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، تصریح کرد: بی‌شک، چهارمین رکن این هماهنگی، شهرداری بود که پشتیبانی‌ای کم‌نظیر ارائه داد. امروز که کف خیابان‌ها برای دفاع از نظام نیاز به حضور مردم دارد، شما خط اول برنامه‌ریزی و عمل بودید.

وی به حاشیه‌سازی‌ها و انتقادهای بی‌اساس نیز اشاره کرد و افزود: در تاریخ همیشه کسانی بوده‌اند که نعل وارونه زده‌اند و مثبت‌ها را منفی جلوه داده‌اند، اما شما با نادیده گرفتن این سخنان دلسردکننده، محکم‌تر ایستادید.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با تأکید بر اینکه مهم‌ترین سرمایه نظام، مردم هستند، خاطرنشان کرد: شما با امیدوار کردن مردم، التیام جراحات و افزایش آمادگی عمومی، حرف اول را در این شهر زدید. این مسیر درست، مورد تأیید نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، استاندار و تمامی نیروهای مسلح است و ما انتظار داریم این حرکت جهادی با قدرت ادامه یابد.

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