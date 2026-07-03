به گزارش ایلنا از گلستان، محمدرضا هنرور اظهار کرد: در ۲ سال گذشته پروژه‌های متعددی برای شناسایی و پایش پشه آئدس در استان انجام شد و تاکنون هیچ موردی از پشه آئدس در گلستان گزارش نشده است.

وی با بیان اینکه پشه آئدس در محل‌هایی با آب‌های راکد کم‌حجم مانند زیرگلدانی‌ها، ظروف زیر کولر، قوطی‌های کنسرو و سایر ظروف رهاشده در محیط تخم‌گذاری می‌کند افزود: این پشه برخلاف بسیاری از گونه‌های دیگر در طول روز به‌ویژه ساعات اولیه صبح و پیش از غروب آفتاب بیشترین میزان گزش را دارد و می‌تواند بیماری‌هایی مانند تب دنگی، چیکونگونیا، زیکا و تب زرد را منتقل کند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان بیان کرد: در حال حاضر پشه‌های شناسایی‌شده در مناطق شمالی کشور ناقل ویروس نیستند اما در برخی مناطق جنوبی کشور پشه‌های آلوده به ویروس تب دنگی وجود دارند و به همین دلیل حفظ آمادگی و تقویت نظام مراقبت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی گلستان تمامی اقدامات لازم در حوزه پایش، مراقبت و کنترل را در دستور کار دارد و وضعیت استان به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

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