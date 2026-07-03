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معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان:

تاکنون هیچ موردی از پشه آئدس در گلستان گزارش نشده است

تاکنون هیچ موردی از پشه آئدس در گلستان گزارش نشده است
کد خبر : 1808059
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معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: تاکنون هیچ موردی از پشه آئدس در گلستان گزارش نشده است ولی از نظر اپیدمیولوژیک گلستان در معرض ورود بالقوه پشه قرار دارد.

به گزارش ایلنا از گلستان، محمدرضا هنرور اظهار کرد: در ۲ سال گذشته پروژه‌های متعددی برای شناسایی و پایش پشه آئدس در استان انجام شد و تاکنون هیچ موردی از پشه آئدس در گلستان گزارش نشده است. 

وی با بیان اینکه پشه آئدس در محل‌هایی با آب‌های راکد کم‌حجم مانند زیرگلدانی‌ها، ظروف زیر کولر، قوطی‌های کنسرو و سایر ظروف رهاشده در محیط تخم‌گذاری می‌کند افزود: این پشه برخلاف بسیاری از گونه‌های دیگر در طول روز به‌ویژه ساعات اولیه صبح و پیش از غروب آفتاب بیشترین میزان گزش را دارد و می‌تواند بیماری‌هایی مانند تب دنگی، چیکونگونیا، زیکا و تب زرد را منتقل کند. 

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان بیان کرد: در حال حاضر پشه‌های شناسایی‌شده در مناطق شمالی کشور ناقل ویروس نیستند اما در برخی مناطق جنوبی کشور پشه‌های آلوده به ویروس تب دنگی وجود دارند و به همین دلیل حفظ آمادگی و تقویت نظام مراقبت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 

وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی گلستان تمامی اقدامات لازم در حوزه پایش، مراقبت و کنترل را در دستور کار دارد و وضعیت استان به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

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