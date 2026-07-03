اعزام بیش از ۱۵هزار نفر از استان برای حضور در مراسم وداع با رهبر شهید

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی روز جمعه دوازدهم تیر ماه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: اولویت اصلی ما در این ایام، حفظ امنیت، ایجاد آرامش و بسترسازی برای تجلی باشکوه و تاریخی انسجام ملی است. ما در این روزها شاهد یک رویداد تاریخی بزرگ هستیم؛ رویدادی که نشان‌دهنده اقتدار و همبستگی مردم ایران و نشانه پیوند عمیق مردم ولایی و قدرشناس با ولایت فقیه، مرجعیت و روحانیت معظم است.

وی ادامه‌داد: دولت با تشکیل ستادهای عالی در سطح ملی و متناظر آن در سطح استان، با تمام توان در حال مدیریت این مراسم است تا با نظم، امنیت، دقت و شکوه برگزار شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به ساختار مدیریتی استان در برگزاری این رویداد گفت: در سطح استان لرستان، شورای مرکزی مراسم به ریاست نماینده محترم ولی‌فقیه و امام‌جمعه خرم‌آباد و با نایب‌رئیسی استاندار تشکیل شده است و ما برای اینکه هیچ خللی در خدمات‌رسانی و مدیریت مراسم ایجاد نشود، در قالب ستاد اجرایی، ۱۲ کمیته تخصصی (از امنیتی و انتظامی تا بهداشت، حمل‌ونقل و اطلاع‌رسانی) را فعال کرده‌ایم که این ساختار در ۱۲ شهرستان استان نیز دقیقاً کپی‌برداری شده است تا هماهنگی کامل برقرار باشد.

پورعلی، در خصوص جدول زمان‌بندی مراسم‌های محوری این رویداد ملی و تاریخی افزود: برای اینکه تمامی اقشار جامعه بتوانند مشارکت فعالی در این زمینه داشته باشند، جدول زمان‌بندی مراسم‌های محوری تدوین شده است که به شرح زیر اجرا خواهد شد:

شنبه ۱۳ تیر، ساعت ۷ صبح: مراسم جامعه دانشگاهیان، فرهنگیان، هنرمندان و پرسنل دستگاه‌های اجرایی با حضور خانواده شهدا و مردم حق‌شناس و قدردان

یکشنبه ۱۴ تیر، ساعت ۹:۳۰ صبح: مراسم حوزویان (در حوزه علمیه کمالیه).

دوشنبه ۱۵ تیر، ساعت ۹ صبح: اجتماع بزرگ مردمی عاشقان رهبر شهید و راهپیمایی مردم خداجو از میدان شهدا به سمت مصلی.

سه‌شنبه ۱۶ تیر، ساعت ۹ صبح: مراسم جامعه زنان (در حسینیه عاشقان ثارالله).

چهارشنبه ۱۷ تیر، ساعت ۹ صبح: مراسم جامعه عشایر لرستان (در حسینیه عاشقان ثارالله).

پنج‌شنبه ۱۸ تیر، ساعت ۷:۳۰ صبح: مراسم نیروهای مسلح استان (در گلزار شهدا).

یکشنبه ۲۱ تیر، ساعت ۹ صبح: مراسم محوری پس از تدفین پیکر مطهر رهبر شهیدمان در مشهد مقدس در مصلی الغدیر خرم آباد

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در حوزه پشتیبانی و حضور مردمی نیز اظهارکرد: در حوزه لجستیک، آخرین آمارها مربوط به اعزام سازمان یافته مردمی توسط سپاه پاسداران استان به ظرفیت ۳۵۴۰ نفر با ۶۰ دستگاه اتوبوس و اعزام پرسنل دستگاه‌های اجرایی و خودجوش خانوادگی است که برآورد استان اعزام بیش از ۱۵ هزار نفر در سه قالب سازمان یافته توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعزام دستگاهی و اعزام خودجوش شخصی است.

پورعلی افزود: بیشترین آمار اعزام سازمان یافته متعلق به خرم آباد با ۱۳۰۰ نفر و بروجرد ۲۰۰ نفر است.

وی ادامه‌داد: در زمینه خدمات موکب‌ها نیز شاهد استقرار ۸موکب در در خرم آباد و کوهدشت، ۳موکب در قم، ۲موکب در تهران و ۲موکب در مشهد مقدس برای ارائه خدمات به زائرین امام شهید است. دو موکب در مسیر رفت و برگشت آزادراه خرم‌زال و یکی در ورودی شهر خرم‌آباد در کنار پلیس‌راه خرم‌آباد – اندیمشک، مستقر خواهند شد. همچنین موکبی دیگر در مسیر رفت و برگشت آزادراه اراک – خرم‌آباد و در محدوده عوارضی برپا می‌شود.

به گفته معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، موکب اعظم امام خامنه‌ای نیز در ورودی شهر خرم‌آباد، همانند سال‌های گذشته، خدمات شایسته‌ای به زائران و مسافران ارائه خواهد داد. در مسیر ایلام به لرستان نیز موکبی در منطقه بلوران کوهدشت برای زائرانی که از آن مسیر وارد استان می‌شوند، برپا خواهد شد و یک موکب دیگر نیز در ورودی شهر کوهدشت مستقر می‌شود.

پورعلی گفت: همچنین سه موکب از استان لرستان در شهر قم و دو موکب دیگر در شهر تهران برای خدمت‌رسانی به هم‌وطنان برپا شده است. علاوه برآن برای اسکان زائرین ۱۳ مدرسه علمیه، تعدادی از مدارس، خوابگاه‌های دانشگاهی و برخی از مساجد پیش بنی شده است.

وی تصریح کرد: هلال احمر استان نیز با اختصاص ۴۰ دستگاه اتوبوس برای خرم آباد ۲۸ دستگاه اتوبوس برای شهرستان‌های استان، ۵۰۰۰ عدد چادر برای ۲۰هزار نفر اسکان در پارک آرم، دو دستگاه آمبولانس یک دستگاه اتوبوس آمبولانس یک دستگاه جرثقیل و ۲ دستگاه خودرو ایسوز، تمام توان لجستیکی و امدادی خود را برای مشارکت استانی و ملی بسیج کرده است.

به گفته معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان؛ کمیته بهداشت، درمان و امداد ستاد استانی مراسم وداع و بدرقه با امام شهید با اختصاص چهار دستگاه آمبولانس و یک اتوبوس آمبولانس بهمراه ۲۶ کارشناس فوریت برای استقرار در تهران، قم و سپس مشهد مقدس و اعزام اکیپ با ظرفیت یکصد نفر شامل ۱۴ پزشک، ۸۶پرستار و کارشناس فوریت با هماهنگی بسیج جامعه پزشکی به تهران و اعزام اکیپ مشهد یک صد و بیست نفر شامل ۳۴پزشک، ۱۰ کارشناس بهداشت، ۷۶ پرستار و کارشناس فوریت‌ها باهماهنگی بسیج جامعه پزشکی، دو دستگاه آمبولانس مجهز به همراه کارشناس با کاروان‌های اعزامی سطح استان، آماده باش ۱۱۰ پایگاه شهری، بین راهی و ۳ پایگاه امداد هوایی و ده تکنیسین محله با جامپ بگ بصورت وسیله نقلیه شخصی تلاش دارد تا مشارکت حداکثری در مراسم داشته باشد.

پورعلی با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده در این زمینه گفت: باهدف بهره مندی از ظرفیت فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی کمیته اطلاع‌رسانی دو نشست با اهل رسانه برگزار کرد و مقرر شد که ۴۰ نفر از اصحاب رسانه در اتوبوس‌های اعزامی در کنار زائران باشند که هدف تیم اعزامی رسانه تولید محتوی، گزارش تصویری و فیلم از فضای زیارت و زوار است.

وی بیان کرد: پیش بینی استان اینست که در ایام برگزاری مراسم وداع و بدرقه با رهبر شهیدمان، تجمع مردمی در اجتماعات شبانه سطح استان با حضور گسترده‌تر مردم همراه باشد، بنابراین برگزاری مراسم‌های عزاداری و تبیینی در جایگاه‌های شبانه تجمع مردمی همچون ۱۲۵ شب گذشته از برنامه‌های مهم این ایام است.

پورعلی گفت: فضاسازی و سیاه‌پوش کردن شهرها، دستگاه‌های اجرایی و خیابان‌ها و معابر از برنامه‌های مهم کمیته فضاسازی است و این کمیته با محوریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری‌های تلاش دارد با شعار «وداع با آقای شهید ایران»، «باید برخاست» و «نماد تصویری مشت گره کرده» از فضاهای شهری و دستگاه‌های اجرایی برای تعظیم و تکریم بهره ببرد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، نکته مهم اینست که ما علاوه بر اعزام و اجرای مراسم‌های محوری، نظارت کامل بر وضعیت امنیت و ایمنی استان در ایام برگزاری مراسم وداع و بدرقه را بر عهده داریم و اجازه نخواهیم داد هیچ خللی در روند خدمت‌رسانی به مردم ایجاد شود.

پورعلی افزود: مراسم وداع و بدرقه رهبر شهیدمان، تجدید بیعت با آرمان‌های نظام و نمایش قدرت و تاب‌آوری ملی است. همانطور که بارها تأکید کرده‌ایم، نظام سیاسی ما متکی به ساختارها و نهادهای مستحکم است. این جنگ‌ها و حملات دشمنان زبون امریکایی- صهیونی، نه تنها ما را تضعیف نمی‌کند، بلکه به تعبیر استعاره ققنوس، باعث نوآوری و قوی‌تر شدن ساختارهای ما خواهد شد. ما اینجا هستیم تا تضمین کنیم که استان لرستان در این مسیر، همچون همیشه، در صف اول وفاداری و نظم قرار دارد.

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