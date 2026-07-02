مدیرکل بحران استانداری ایلام خبر داد:
وقوع حادثه آتشسوزی در دامنههای کوهستانی جنگلی «شلم»
مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام گفت: بلندیهای دامنههای کوهستانی جنگلی «شلم» پیرامون شهرستان ایلام دچار حادثه آتشسوزی شد. گروههای عملیاتی و نیروهای دستگاههای عضو این ستاد برای مهار این حادثه راهی محل شدهاند.
به گزارش ایلنا، علیمحمد پاکدلنژاد در رابطه با این حادثه افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارشی مبنی بر وقوع آتشسوزی در بلندیهای دامنههای کوهستانی منطقه جنگلی شلم، ستاد مدیریت بحران استان ایلام با هماهنگی دستگاههای عضو، نیروهای عملیاتی را به محل آتشسوزی اعزام کرد.
وی ادامه داد: وزش باد و پوشش گیاهی خشک در این منطقه، فرایند مهار آتشسوزی را با حساسیت همراه کرده است. اکنون نیروهای امدادی، اعضای ستاد مدیریت بحران از جمله محیطبانان، همیاران منابع طبیعی و همچنین دوستداران طبیعت و محیطزیست در مکان حادثه حضور فعال دارند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام به اقدامات انجام شده برای مهار آتش اشاره کرده و اظهار داشت: اقدامات لازم برای جلوگیری از سرایت آتش به دیگر مناطق در حال انجام است. با توجه به راحتی مسیر و امکان دسترسی خودرو به منطقه نیازی به استفاده از بالگرد برای مهار آتش نیست.
پاکدلنژاد به اولویتبندی مدیریت بحران این حادثه آتشسوزی اشاره کرده و در این خصوص تصریح کرد: اولویت اصلی گروههای حاضر در صحنه، کنترل و مهار کامل حادثه آتشسوزی در کوتاهترین زمان ممکن و پیشگیری از خسارت بیشتر به گونههای درختی و جنگلی منطقه جنگلی شلم است.