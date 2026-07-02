اختلال موقت شبکه همراه اول در برخی مناطق نوشهر به دلیل الزامات ایمنی فرودگاه

به گزارش ایلنا، روابط عمومی اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران با صدور اطلاعیه‌ای درباره اختلالات شبکه ارتباطی در برخی نقاط شهرستان نوشهر اعلام کرد: در پی گزارش‌های شهروندان ساکن در مناطق بلوار شهید عمادالدین کریمی، کورکوسر و هفت‌تیر و همچنین پیگیری‌های فرماندار نوشهر و اطلاعیه مدیریت مخابرات این شهرستان، بررسی‌های فنی علت بروز این اختلالات را مشخص کرده است.

بر اساس این اطلاعیه، اختلال در پوشش شبکه همراه اول و کیفیت دیتای این مناطق، ناشی از ضرورت اجرای ضوابط ایمنی و هوافضا در حوزه پروازی فرودگاه نوشهر است. با توجه به قرار گرفتن سایت «کورکوسر» در محدوده رینگ پروازی فرودگاه، برای اخذ مجوزهای پروازی و حفظ ایمنی پروازها، تغییر در ارتفاع تجهیزات دکل این سایت ضروری بوده که این اقدام به صورت موقت موجب تغییر در پراکندگی امواج و کاهش کیفیت خدمات ارتباطی شده است.

اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران اعلام کرده است که تمامی ظرفیت‌های فنی و اجرایی برای شناسایی محل مناسب و احداث دکل جایگزین به کار گرفته شده و تلاش می‌شود این مشکل در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود. با این حال، تحقق این هدف نیازمند همکاری و حمایت دستگاه‌های اجرایی و مسئولان ذی‌ربط در تسریع روند صدور مجوزهای لازم و آغاز عملیات اجرایی پروژه است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه نیز برای شفاف‌سازی مسئولیت‌ها آمده است که مدیریت مخابرات شهرستان‌های چالوس، نوشهر و کلاردشت مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از سایت‌های موجود را بر عهده دارد و فرآیند احداث و تجهیز سایت‌های جدید پس از طی مراحل قانونی، اخذ مجوزها و انجام آزمون‌های فنی، به این مدیریت واگذار می‌شود.

اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران در پایان ضمن ابراز تأسف از بروز این محدودیت برای شهروندان، تأکید کرد که همه تلاش‌ها برای ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و رفع هرچه سریع‌تر اختلالات در منطقه ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/