به گزارش ایلنا، مسعود گودرزی در نشست هم اندیشی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: برای هر بانک به‌صورت جداگانه، زمانی حدود یک ساعت در نظر گرفته شود و برنامه زمان‌بندی این جلسات هرچه سریع‌تر تهیه و ارسال شود.

وی افزود: به عنوان نمونه، جلسه بانک ملی صبح روز دوشنبه برگزار شود و نمایندگان دستگاه‌هایی که پروژه‌های مرتبط با آن بانک را معرفی کرده‌اند، از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، در این نشست حضور داشته باشند تا درباره تأمین اعتبار، نحوه پرداخت تسهیلات و سایر موضوعات مرتبط تصمیم‌گیری شود.

گودرزی تأکید کرد: تمامی این جلسات باید صورت‌جلسه شود و حداکثر ظرف سه روز، جمع‌بندی آنها برای بررسی ارائه شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به ضرورت حضور دستگاه‌های تخصصی در این نشست‌ها گفت: در هر جلسه، نمایندگان حوزه‌های تخصصی از جمله بخش تسهیلات، امور مالی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، گردشگری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حضور داشته باشند تا بررسی پروژه‌ها به‌صورت کارشناسی انجام شود.

وی افزود: دستگاه تخصصی هر پروژه باید در جلسه مربوط به همان طرح حضور داشته باشد؛ به عنوان مثال، موضوع کشتارگاه‌ها باید با حضور جهاد کشاورزی بررسی شود و طرح‌های صنعتی نیز با حضور اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت مورد ارزیابی قرار گیرد.

گودرزی تصریح کرد: اگر در این جلسات، پروژه‌ای از نظر اثربخشی و نقش آن در اقتصاد استان دارای اهمیت ویژه باشد، باید با اولویت بیشتری مورد حمایت قرار گیرد.

بانک‌ها گزارش بررسی‌ها را به تهران ارسال کنند

وی با اشاره به روند تصمیم‌گیری درباره طرح‌های سرمایه‌گذاری اظهار کرد: بانک‌ها باید ضمن برگزاری جلسات تخصصی با دستگاه‌های اجرایی، جمع‌بندی کارشناسی خود را تهیه کنند تا همزمان اطلاعات لازم به تهران نیز ارسال شود و پس از اعلام نظر نهایی، امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر فراهم باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس افزود: پس از جمع‌بندی این جلسات، امکان برگزاری نشست نهایی و اتخاذ تصمیم درباره پروژه‌ها فراهم خواهد شد.

گودرزی با اشاره به ظرفیت نهادهای عمومی در توسعه سرمایه‌گذاری استان گفت: علاوه بر بانک‌ها، لازم است بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و سایر نهادهای دارای توان سرمایه‌گذاری نیز در جلسات حضور داشته باشند.

وی افزود: در دیدارهای اخیر با مسئولان بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی، پروژه‌هایی برای سرمایه‌گذاری معرفی شده و این نهادها نیز آمادگی خود را برای ورود به برخی طرح‌ها اعلام کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید پروژه‌های معرفی‌شده به این نهادها را به‌صورت مستمر پیگیری کنند، زیرا بنیاد مستضعفان علاوه بر ظرفیت سرمایه‌گذاری، از توان مالی و بانکی مناسبی نیز برخوردار است و انتظار می‌رود نقش پررنگ‌تری در اجرای طرح‌های استان ایفا کند.

گودرزی با اشاره به تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری گفت: لازم است وضعیت تفاهم‌نامه‌ها به‌طور دقیق بررسی شود و مشخص شود کدام پروژه‌ها از مرحله مطالعات اولیه عبور کرده و وارد فاز اجرایی شده‌اند.

وی تأکید کرد: همچنین پروژه‌هایی که مجوزهای لازم از جمله زمین و سایر زیرساخت‌ها را دریافت کرده‌اند، اما هنوز وارد مرحله اجرا نشده‌اند، باید به‌صورت ویژه پیگیری شوند تا موانع آنها برطرف و روند سرمایه‌گذاری تسریع شود.

بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ، اولویت نخست اقتصاد فارس است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تفاوت شرایط کنونی با جلسات گذشته، گفت: شرایط فعلی کشور با وضعیت ماه‌های گذشته متفاوت است و به دلیل شرایط جنگی، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ باید در اولویت نخست برنامه‌های اقتصادی استان قرار گیرد.

گودرزی اظهار کرد: شرایط امروز با جلسه‌ای که در اسفندماه برگزار شد، تفاوت دارد. اگر آن زمان درباره پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای صحبت می‌کردیم، امروز ناگزیر هستیم بازسازی واحدهای خسارت‌دیده را در صدر اولویت‌ها قرار دهیم.

وی افزود: واحدهایی که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند، واحدهای فعال، پویا و اثرگذار اقتصادی بوده‌اند و دشمن نیز با هدف قرار دادن زیرساخت‌های مهم اقتصادی، این مراکز را مورد حمله قرار داده است. از این رو، بازسازی این واحدها باید نخستین اولویت استان باشد.

گودرزی ادامه داد: یکی از این واحدهای خسارت‌دیده برای بازدید رئیس‌جمهور انتخاب شده است و مقرر شده ضمن ارتباط با مدیران مجموعه، روند بازسازی و مسائل آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.

افتتاح ۱۱۵ همت طرح اقتصادی در فارس

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به عملکرد استان در حوزه سرمایه‌گذاری گفت: سال گذشته حدود ۳۱ همت طرح صنعتی در استان به بهره‌برداری رسید و در مجموع، با احتساب پروژه‌های بخش کشاورزی، ۱۱۵ همت طرح اقتصادی افتتاح شد.

وی افزود: از این میزان، حدود ۴۵ تا ۵۰ همت از محل اعتبارات دولتی و مابقی از طریق سرمایه‌گذاری و منابع غیردولتی تأمین شد که این موضوع، تحقق شعار سال و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری برای تولید را نشان می‌دهد.

گودرزی تصریح کرد: اگر پروژه کیفی‌سازی پالایشگاه نیز به این آمار اضافه شود، حجم سرمایه‌گذاری‌های به بهره‌برداری رسیده در استان به حدود ۱۵۵ همت می‌رسد که بر این اساس، فارس با فاصله در رتبه نخست کشور قرار گرفته است.

نظام مسائل اقتصادی بر محور پروژه‌های کلیدی بازنگری شود

وی با اشاره به تدوین نظام مسائل اقتصادی استان گفت: لازم است موضوعات کلیدی و اثرگذار از میان فهرست بلند مسائل استان استخراج شود تا در سفر رئیس‌جمهور مورد پیگیری قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس افزود: هرچند تدوین بانک جامع مسائل اقتصادی استان اقدام ارزشمندی است، اما برای سفر رئیس‌جمهور باید مسائل راهبردی و پروژه‌هایی که با اجرای آنها بخش قابل توجهی از مشکلات استان برطرف می‌شود، در اولویت قرار گیرد.

گودرزی با اشاره به برخی پروژه‌های زیرساختی اظهار کرد: پروژه‌هایی مانند اتصال فارس به دریا یا رفع موانع منابع بلوکه‌شده، از جمله موضوعاتی هستند که حل آنها می‌تواند زمینه رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی استان را فراهم کند.

تأمین اعتبار پروژه‌ها محور اصلی سفر رئیس‌جمهور باشد

وی با تأکید بر اینکه زمان سفر رئیس‌جمهور را باید نزدیک دانست، گفت: همه دستگاه‌ها باید از همین هفته اقدامات خود را نهایی کنند و هیچ فرصتی را از دست ندهند.

گودرزی افزود: خدمت به مردم مهم‌ترین وظیفه مسئولان است و همان‌گونه که رئیس‌جمهور شهید نیز همواره بر آن تأکید داشت، همه مدیران باید با جدیت برای حل مشکلات مردم تلاش کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با تأکید بر نقش بانک‌ها در اجرای پروژه‌ها اظهار کرد: بانک‌های عامل باید در کنار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند، زیرا هدف اصلی از طرح پروژه‌ها در سفر رئیس‌جمهور، تأمین اعتبار برای واحدهای تولیدی و پروژه‌های اقتصادی استان است.

وی تصریح کرد: این سفر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نباید با آن مانند سایر برنامه‌ها برخورد شود. هر مکاتبه‌ای که انجام می‌شود باید به صورت مستمر پیگیری شود و در صورت مشاهده هرگونه تأخیر یا کم‌کاری، موضوع بلافاصله اطلاع داده شود تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

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