جان باختن یک کارگر در حادثه ناشی از کار در همدان
کد خبر : 1807683
کارگری که در میان پرههای دستگاه کلوخ خردکن کارگاه جالیزسازی گرفتار شده بود با عملیات تخصصی و نفسگیر آتشنشانان از میان پره ها خارج شد.
به گزارش ایلنا از همدان ، پس از اعلام حادثه به سامانه ۱۲۵، نیروهای ایستگاه بهشت به محل اعزام شدند و با استفاده از تجهیزات تخصصی، موفق شدند کارگر مصدوم را از میان پرههای دستگاه خارج و برای ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل دهند.
متاسفانه باخبر شدیم کارگر مصدوم شده، اواخر شب گذشته به دلیل شدت جراحات جان باخت.