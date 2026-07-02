جان باختن یک کارگر در حادثه ناشی از کار در همدان

به گزارش ایلنا از همدان ، پس از اعلام حادثه به سامانه ۱۲۵، نیروهای ایستگاه بهشت به محل اعزام شدند و با استفاده از تجهیزات تخصصی، موفق شدند کارگر مصدوم را از میان پره‌های دستگاه خارج و برای ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل دهند.

متاسفانه باخبر شدیم کارگر مصدوم شده، اواخر شب گذشته به‌ دلیل شدت جراحات جان باخت.

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