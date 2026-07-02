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گنج‌یابان غیرمجاز در آق‌بابا آچمز شدند

گنج‌یابان غیرمجاز در آق‌بابا آچمز شدند
کد خبر : 1807675
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فرمانده انتظامی شهرستان قزوین از دستگیری 4 نفر که در حال حفاری غیرمجاز در اطراف روستای آقابابا این شهرستان بودند، خبر داد.

به گزارش ایلنای قزوین، سرهنگ بهروز لامعی در تشریح این خبر بیان کرد: با توجه به اخبار واصله مبنی بر حفاری تعدادی از افراد ناشناس در اطراف روستای آقابابا این شهرستان به منظور یافتن دفینه و زیرخاکی، اکیپی از عوامل پاسگاه آقابابا به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: در این راستا  ماموران پس از حصول اطمینان از صحت موضوع، به صورت نامحسوس در محل مورد نظر حاضر و مشاهده می نمایند 4 نفر با استفاده از آلات و ادوات در حال حفاری غیر مجاز هستند که افراد مذکور به صورت غافلگیرانه دستگیر می شوند.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین تصریح کرد: در بازرسی از این افراد آلات و ادوات حفاری کشف  و یک دستگاه خودرو پراید توقیف شد و متهمان به مرجع قضایی معرفی شدند.

 

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