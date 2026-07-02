به گزارش ایلنای قزوین، سرهنگ بهروز لامعی در تشریح این خبر بیان کرد: با توجه به اخبار واصله مبنی بر حفاری تعدادی از افراد ناشناس در اطراف روستای آقابابا این شهرستان به منظور یافتن دفینه و زیرخاکی، اکیپی از عوامل پاسگاه آقابابا به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: در این راستا ماموران پس از حصول اطمینان از صحت موضوع، به صورت نامحسوس در محل مورد نظر حاضر و مشاهده می نمایند 4 نفر با استفاده از آلات و ادوات در حال حفاری غیر مجاز هستند که افراد مذکور به صورت غافلگیرانه دستگیر می شوند.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین تصریح کرد: در بازرسی از این افراد آلات و ادوات حفاری کشف و یک دستگاه خودرو پراید توقیف شد و متهمان به مرجع قضایی معرفی شدند.

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