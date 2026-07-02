کمک بیش از ۲ میلیارد تومانی خیران تالشی به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و حمایت از خانوادههای آنان
رئیس انجمن حمایت از زندانیان تالش از اهدای ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کمک نقدی از سوی خیران شهرستان برای آزادی زندانیان و کمک به خانوادههای آنها خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، رئیس انجمن حمایت از زندانیان تالش در حاشیه برگزاری آیین گلریزان در قالب «طرح نسیم مهر» در این شهرستان، گفت: در آیین گلریزان حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد که با حضور خیران، مسئولان و اقشار مختلف مردم در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تالش برگزار شد، مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان نیازمند و حمایت از خانوادههای آنان جمعآوری شد.
سید اکبر موسوی افزود: مردم نیکاندیش و خیران شهرستان تالش بار دیگر با حضور پرشور و مشارکت گسترده خود، جلوهای از همدلی و مسئولیت پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشتند.
وی با قدردانی از مشارکت خیران، اصناف، فعالان اقتصادی و همه شهروندانی که در این اقدام خداپسندانه سهیم بودند، گفت: این کمکها نقش مؤثری در کاهش مشکلات خانوادههای زندانیان و فراهم شدن زمینه آزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیرعمد این شهرستان خواهد داشت.