به گزارش ایلنا از رشت، رئیس انجمن حمایت از زندانیان تالش در حاشیه برگزاری آیین گلریزان در قالب «طرح نسیم مهر» در این شهرستان، گفت: در آیین گلریزان حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد که با حضور خیران، مسئولان و اقشار مختلف مردم در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تالش برگزار شد، مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان نیازمند و حمایت از خانواده‌های آنان جمع‌آوری شد.

سید اکبر موسوی افزود: مردم نیک‌اندیش و خیران شهرستان تالش بار دیگر با حضور پرشور و مشارکت گسترده خود، جلوه‌ای از همدلی و مسئولیت پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشتند.

وی با قدردانی از مشارکت خیران، اصناف، فعالان اقتصادی و همه شهروندانی که در این اقدام خداپسندانه سهیم بودند، گفت: این کمک‌ها نقش مؤثری در کاهش مشکلات خانواده‌های زندانیان و فراهم شدن زمینه آزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیرعمد این شهرستان خواهد داشت.

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