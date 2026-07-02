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دستگیری سارقان طلا فروشی رشت و کشف ۶۰ میلیارد تومان طلا و نقره سرقتی

دستگیری سارقان طلا فروشی رشت و کشف ۶۰ میلیارد تومان طلا و نقره سرقتی
کد خبر : 1807666
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فرمانده انتظامی گیلان از دستگیری ۳ سارق یک طلا فروشی در رشت و کشف اموال مسروقه به ارزش حدود ۶۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، سردار حسین حسن‌پور گفت: در پی وقوع سرقت از یک طلافروشی در شهرستان رشت، پلیس آگاهی گیلان به سرعت رسیدگی تخصصی به این پرونده را آغاز کرد.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با بررسی‌های تخصصی و جمع‌آوری آثار و سرنخ‌های به جا مانده از صحنه جرم، موفق شدند ۳ متهم ۳۷، ۴۰ و ۴۱ ساله این پرونده را شناسایی و در عملیات‌های جداگانه، ۲ متهم را در شهرستان رشت و یک متهم دیگر را با اخذ نیابت قضایی، در استان تهران دستگیر کنند. 

فرمانده انتظامی گیلان همچنین از کشف حدود ۲ کیلوگرم طلا، ۵۰۰ گرم نقره، انواع سکه‌های طلا و مقادیری دلار از متهمان خبرداد و گفت: سارقان با استفاده از سلاح سرد و تهدید فروشنده، از این طلافروشی سرقت کرده بودند.

سردار حسن پور ارزش تقریبی اموال سرقت شده را ۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده، در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

وی در پایان با تأکید بر نقش مهم شهروندان در پیشگیری از سرقت، گفت: توجه به توصیه‌ها و هشدار‌های پلیس و رعایت نکات ایمنی، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش وقوع سرقت و ارتقای امنیت عمومی داشته باشد.

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