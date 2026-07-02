به گزارش ایلنا از رشت، هادی سلیمی گفت: صبح امروز در پی دریافت گزارشی مبنی بر برخورد زنجیره‌ای ۶ خودرو در محور لاهیجان به لنگرود، مقابل پایگاه امداد و نجات جاده‌ای دیزبن، نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر به سرعت به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات امدادی و ارزیابی وضعیت مصدومان را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان گفت: از ۱۶ سرنشین این خودروها، ۵ نفر مصدوم شدند که ۲ مصدوم به صورت سرپایی درمان و ۳ نفر دیگر به کمک نیرو‌های امدادی به بیمارستان منتقل شدند.

وی از رانندگان خواست برای جلوگیری از تصادف و مصدومیت خود و خانواده شان، از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی خودداری کنند.

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