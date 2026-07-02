به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا جمالی اظهار کرد: در آستانه برگزاری مراسم تشییع و با توجه به حضور گسترده میهمانان و عزاداران از نقاط مختلف کشور، اداره‌کل دامپزشکی استان با هدف حفظ سلامت عمومی و تأمین امنیت غذایی، برنامه‌های ویژه نظارت بهداشتی را در دستور کار قرار داده است.

مدیرکل دامپزشکی استان البرز، با اشاره به اهمیت صیانت از سلامت مردم در چنین رویدادهای بزرگی، گفت: اکیپ‌های نظارتی دامپزشکی به‌صورت ثابت و سیار در مراکز تهیه، طبخ و توزیع غذا، موکب‌ها و مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی مستقر شده‌اند تا فرآیند تأمین، نگهداری و توزیع مواد غذایی به‌طور دقیق پایش و از نظر بهداشتی کنترل شود.

وی افزود: در این ایام، با تشدید نظارت‌ها، کارشناسان دامپزشکی ضمن بازدید مستمر از مراکز مرتبط، توصیه‌های بهداشتی لازم را به مسئولان موکب‌ها و مراکز پذیرایی ارائه می‌کنند تا از عرضه هرگونه فرآورده دامی ناسالم جلوگیری شود.

مدیرکل دامپزشکی استان البرز تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، تضمین سلامت غذایی میهمانان و عزاداران و ایجاد اطمینان خاطر برای مردم است و دامپزشکی استان با تمام ظرفیت و در تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، در مسیر ارائه خدمات بهداشتی و حفظ سلامت جامعه در این مراسم حضور فعال دارد.

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