به گزارش ایلنا، محسن حیدری روز پنجشنبه اظهار: در شهرستان زهک نیز سرعت باد به ۸۶ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی تا ۵۰۰ متر کاهش یافت.

وی بیان کرد: زابل برای چهارمین روز متوالی وزش باد با سرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت را تجربه می‌کند و بادهای ۱۲۰ روزه در شمال سیستان و بلوچستان تداوم دارد.

مدیرکل هواشناسی سیستان‌وبلوچستان اظهار کرد: در شمال استان تا صبح جمعه وزش باد شدید و در مناطق مستعد طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. در زاهدان و نواحی مرکزی نیز وزش باد همراه با افزایش غبار و گاهی گردوخاک مورد انتظار است.

وی توصیه کرد: شهروندان به‌ویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از تردد غیرضروری در زمان گردوخاک خودداری کنند، در ترددهای جاده‌ای احتیاط داشته باشند، از استحکام سازه‌های موقت اطمینان یابند و خودروها را کنار درختان فرسوده و تابلوهای تبلیغاتی پارک نکنند

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