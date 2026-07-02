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ثبت طوفان ۱۲۶ کیلومتر بر ساعت در زابل؛ تداوم بادهای ۱۲۰ روزه در شمال سیستان‌وبلوچستان

ثبت طوفان ۱۲۶ کیلومتر بر ساعت در زابل؛ تداوم بادهای ۱۲۰ روزه در شمال سیستان‌وبلوچستان
کد خبر : 1807632
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مدیرکل هواشناسی سیستان‌وبلوچستان گفت: بامداد امروز ایستگاه هواشناسی فرودگاهی زابل سرعت وزش باد ۱۲۶ کیلومتر بر ساعت را ثبت کرد که دید افقی را به ۲۰۰ متر کاهش داد.

به گزارش ایلنا، محسن حیدری روز پنجشنبه اظهار: در شهرستان زهک نیز سرعت باد به ۸۶ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی تا ۵۰۰ متر کاهش یافت.

وی بیان کرد: زابل برای چهارمین روز متوالی وزش باد با سرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت را تجربه می‌کند و بادهای ۱۲۰ روزه در شمال سیستان و بلوچستان تداوم دارد.

مدیرکل هواشناسی سیستان‌وبلوچستان اظهار کرد: در شمال استان تا صبح جمعه وزش باد شدید و در مناطق مستعد طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. در زاهدان و نواحی مرکزی نیز وزش باد همراه با افزایش غبار و گاهی گردوخاک مورد انتظار است.

وی توصیه کرد: شهروندان به‌ویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از تردد غیرضروری در زمان گردوخاک خودداری کنند، در ترددهای جاده‌ای احتیاط داشته باشند، از استحکام سازه‌های موقت اطمینان یابند و خودروها را کنار درختان فرسوده و تابلوهای تبلیغاتی پارک نکنند

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