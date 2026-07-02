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دریاچه ارومیه قربانی گرفت/مرد ۴۹ساله غرق شد

دریاچه ارومیه قربانی گرفت/مرد ۴۹ساله غرق شد
کد خبر : 1807629
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رئیس اورژانس آذربایجان غربی روز چهارشنبه از غرق شدگی مرد ۴۹ ساله در دریاچه ارومیه خبر داد.

به گزارش ایلنا، فرزین رضازاده  گفت: با دریافت گزارش یک مورد غرق‌شدگی در دریاچه ارومیه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: با وجود حضور تیم اورژانس، متاسفانه مردی ۴۹ ساله به دلیل شدت حادثه پیش از رسیدن نیروهای اورژانس جان خود را از دست داده بود.

رضازاده تاکید کرد: دریاچه ارومیه و سایر منابع آبی استان، به دلیل شرایط خاص بستر و ناپایداری‌های احتمالی، مکان مناسبی برای شنا نیستند.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی از عموم هموطنان خواست با توجه به فصل گرما و افزایش تمایل به حضور در حاشیه منابع آبی، از ورود به آب‌های ناشناخته و فاقد امکانات ایمنی و غریق‌نجات جدا خودداری کنند.

 

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