دریاچه ارومیه قربانی گرفت/مرد ۴۹ساله غرق شد

به گزارش ایلنا، فرزین رضازاده گفت: با دریافت گزارش یک مورد غرق‌شدگی در دریاچه ارومیه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: با وجود حضور تیم اورژانس، متاسفانه مردی ۴۹ ساله به دلیل شدت حادثه پیش از رسیدن نیروهای اورژانس جان خود را از دست داده بود.

رضازاده تاکید کرد: دریاچه ارومیه و سایر منابع آبی استان، به دلیل شرایط خاص بستر و ناپایداری‌های احتمالی، مکان مناسبی برای شنا نیستند.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی از عموم هموطنان خواست با توجه به فصل گرما و افزایش تمایل به حضور در حاشیه منابع آبی، از ورود به آب‌های ناشناخته و فاقد امکانات ایمنی و غریق‌نجات جدا خودداری کنند.

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