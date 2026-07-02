انهدام تیم پنج نفره گروهک دمکرات در ارتفاعات مرزی پیرانشهر

به گزارش ایلنا، قرارگاه حمزه سید الشهدا طی اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی ورود یک تیم از گروهک منحله دمکرات به مرزهای شمالغرب کشور در روز گذشته برای اقدامات خرابکارانه و تروریستی، با رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان آذربایجان غربی و پشتیبانی آتش رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع)نیروی زمینی سپاه این اشرار در کمین رزمندگان قرارگاه حمزه گرفتار و به صورت کامل متلاشی شدند.

در این درگیری که در ارتفاعات مرزی شهرستان پیرانشهر صورت گرفت، این تیم پنج نفره بطور کامل منهدم شد و اجساد آنان به همراه انواع سلاح و تجهیزات در اختیار رزمندگان اسلام قرار گرفت.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه ضمن هشدار مجدد به عناصر تجزیه طلب و تروریست اعلام می دارد، هرگونه اقدام در جهت ناامن سازی مرزهای شمالغرب با پاسخ قاطع و پشیمان کننده مواجه خواهد شد.

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