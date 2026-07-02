قرارگاه حمزه سید الشهدا اعلام کرد:
انهدام تیم پنج نفره گروهک دمکرات در ارتفاعات مرزی پیرانشهر
قرارگاه حمزه سید الشهدا از انهدام کامل تیم پنج نفره گروهک دمکرات در ارتفاعات پیرانشهر خبر داد.
به گزارش ایلنا، قرارگاه حمزه سید الشهدا طی اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی ورود یک تیم از گروهک منحله دمکرات به مرزهای شمالغرب کشور در روز گذشته برای اقدامات خرابکارانه و تروریستی، با رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان آذربایجان غربی و پشتیبانی آتش رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع)نیروی زمینی سپاه این اشرار در کمین رزمندگان قرارگاه حمزه گرفتار و به صورت کامل متلاشی شدند.
در این درگیری که در ارتفاعات مرزی شهرستان پیرانشهر صورت گرفت، این تیم پنج نفره بطور کامل منهدم شد و اجساد آنان به همراه انواع سلاح و تجهیزات در اختیار رزمندگان اسلام قرار گرفت.
قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه ضمن هشدار مجدد به عناصر تجزیه طلب و تروریست اعلام می دارد، هرگونه اقدام در جهت ناامن سازی مرزهای شمالغرب با پاسخ قاطع و پشیمان کننده مواجه خواهد شد.