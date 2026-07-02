به گزارش ایلنا، در این مراسم، از رانندگانی که هنگام اجرای طرح با رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، الگوی رفتار ترافیکی ایمن بودند، تجلیل شد. بستن کمربند ایمنی، پرهیز از استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، رعایت حرکت بین خطوط، حفظ فاصله طولی و عرضی مناسب با سایر خودروها و رعایت سرعت مجاز، از مهم‌ترین شاخص‌های انتخاب رانندگان قانون‌مدار در این مرحله از طرح بود.

مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت تقویت فرهنگ قانون‌مداری در جامعه گفت: رعایت قوانین رانندگی مستقیما با حفظ جان شهروندان ارتباط دارد و ما معتقدیم در کنار اقدامات نظارتی و کنترلی پلیس، تشویق رانندگانی که به قانون احترام می‌گذارند می‌تواند در نهادینه شدن فرهنگ صحیح رانندگی تأثیرگذار باشد.

سید عبدالرضا دستغیب با بیان اینکه این طرح تاکنون در قالب بیست مرحله در نقاط مختلف شهر اجرا شده است، افزود: تلاش ما این است که با چنین برنامه‌هایی توجه شهروندان را به مسئولیت اجتماعی در رانندگی جلب کنیم و نشان دهیم رعایت قانون، رفتاری ارزشمند و قابل تقدیر است.

مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز ادامه داد: تجربه اجرای این برنامه‌ها نشان داده است که اقدامات فرهنگی و تشویقی می‌تواند انگیزه بیشتری برای رعایت قوانین ایجاد کند و امیدواریم با تداوم این طرح، شاهد کاهش تخلفات و افزایش ایمنی در معابر شهری باشیم.

در پایان این برنامه، «نشان مهربانی» به عنوان نماد احترام به قانون، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ترویج فرهنگ رانندگی ایمن، به رانندگان قانون‌مدار اهدا شد.

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