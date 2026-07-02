به گزارش ایلنا، سید بصیر هاشمی بر آمادگی همیشگی نیروهای اورژانس برای خدمت‌رسانی در رویدادهای ملی و مذهبی تأکید کرد و گفت: نیروهای اورژانس همواره در خط مقدم خدمت به مردم حضور داشته‌اند و این بار نیز با روحیه‌ای جهادی، مسئولانه و ایثارگرانه برای انجام این مأموریت ملی اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی با اشاره به برگزاری آیین‌های بدرقه آقای شهید ایران در تهران، قم و مشهد افزود: با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده مردم در این مراسم، تأمین خدمات فوریت‌های پزشکی و پوشش امدادی و درمانی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در همین راستا، تیم‌های عملیاتی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای استقرار در محل برگزاری مراسم و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی اعزام شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با قدردانی از آمادگی و تلاش‌های نیروهای اورژانس اظهار کرد: کارکنان اورژانس در تمامی مناسبت‌های ملی و مذهبی، با احساس مسئولیت و روحیه ایثار در کنار مردم حضور دارند و این مأموریت نیز جلوه‌ای دیگر از تعهد، آمادگی و خدمت بی‌وقفه آنان به هم‌وطنان است.

هاشمی با اشاره به ظرفیت اعزامی استان فارس در این مأموریت گفت: هفت دستگاه آمبولانس،یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، سه دستگاه خودروی پشتیبانی و لجستیکی و ۲۰ نفر از نیروهای عملیاتی اورژانس از استان فارس در این مأموریت مشارکت دارند تا در کنار سایر تیم‌های امدادی کشور، خدمات امدادی و درمانی مورد نیاز شرکت‌کنندگان در مراسم را ارائه کنند.

وی در پایان، با آرزوی سلامتی و موفقیت برای نیروهای اعزامی، از روحیه ایثار، آمادگی و تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان اورژانس در خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد.

انتهای پیام/