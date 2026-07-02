به گزارش ایلنا، سرهنگ امیرحسین سلیمانی از تسهیلات ویژه خروج از کشور مشمولان برای شرکت در مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی خبر داد.

سلیمانی اظهار کرد: مشمولان متولد سال ۱۳۸۷ برای شرکت در مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی نیازی به دریافت مجوز خروج از کشور از سازمان وظیفه عمومی فراجا ندارند و تنها باید برای دریافت گذرنامه اقدام کنند.

وی افزود: تمامی مشمولان غیرغایب شامل دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب حوزه‌های علمیه و متعهدان خدمت به دستگاه‌های دولتی که تعهد آنان در سامانه ثبت شده است و قصد زیارت عتبات عالیات را در ماه‌های محرم و صفر، به‌ویژه ایام اربعین، دارند، می‌توانند تا ۲۲ مردادماه سال جاری (پایان ماه صفر) بدون نیاز به سپردن وثیقه، برای یک‌بار از مجوز خروج از کشور بهره‌مند شوند.

معاون وظیفه عمومی پلیس فارس ادامه داد: مشمولان می‌توانند به‌صورت غیرحضوری و از طریق سامانه سخا برای دریافت مجوز خروج از کشور اقدام کنند.

سرهنگ سلیمانی تصریح کرد: دانشجویانی که در مهلت معرفی در حال تحصیل هستند نیز می‌توانند حداکثر تا هفت روز پیش از پایان مهلت معرفی، از مجوز خروج از کشور ویژه پیاده‌روی اربعین حسینی استفاده کنند.

وی درباره متعهدان خدمت به دستگاه‌های دولتی گفت: افرادی که تعهد آنان در سامانه وظیفه عمومی ثبت شده است، می‌توانند بدون سپردن وثیقه و از طریق سامانه سخا مجوز خروج دریافت کنند و کسانی که تعهدشان در سامانه ثبت نشده است، باید ابتدا برای ثبت تعهد خود به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کنند.

معاون وظیفه عمومی پلیس فارس همچنین اظهار کرد: دارندگان برگ آماده به خدمت بدون غیبت، در صورتی که تاریخ بازگشت آنان از عتبات عالیات یک روز پیش از تاریخ اعزام به خدمت باشد، می‌توانند یک‌بار و بدون نیاز به سپردن وثیقه، از طریق سامانه سخا برای دریافت مجوز خروج از کشور ویژه اربعین اقدام کنند.

سرهنگ سلیمانی خاطرنشان کرد: مشمولانی که پرونده معافیت آنان در زمینه کفالت، پزشکی یا سایر موارد خاص، بدون غیبت، در حال رسیدگی است، همچنین دارندگان معافیت موقت کفالت و پزشکی نیز می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی در پایان افزود: کارکنان وظیفه در حال خدمت که قصد زیارت عتبات عالیات را دارند، باید برای دریافت مجوز خروج از کشور از طریق نیروی انسانی یگان خدمتی خود اقدام کنند.

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