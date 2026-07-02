چاقوی دایی بر سینه خواهرزاده/قاتل در فیروزآباد دستگیر شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ ابوالحسن مزارعی اظهار کرد: در پی مراجعه فردی در سوم تیرماه سال جاری به کلانتری ۱۱ این فرماندهی و اعلام مفقودی برادر ۲۵ ساله خود، با توجه به حساسیت موضوع، پرونده مفقودی تشکیل و تحقیقات پلیس به صورت ویژه آغاز شد.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، به سرنخ‌هایی از درگیری میان فرد مفقودشده و دایی‌اش در روزهای اخیر دست یافتند و در ادامه تحقیقات مشخص شد که این جوان به قتل رسیده است.

فرمانده انتظامی فیروزآباد ادامه داد: کارآگاهان پس از هماهنگی با مرجع قضایی، موفق شدند متهم را شناسایی و وی را در یکی از خیابان‌های شهر فیروزآباد دستگیر کنند.

سرهنگ مزارعی با بیان اینکه متهم ۵۴ ساله در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل اعتراف کرده است، گفت: وی انگیزه خود از این جنایت را اختلافات شخصی با مقتول عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

انتهای پیام/