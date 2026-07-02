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تأکید استاندار لرستان برهم افزایی بین بخشی در زمینه مبارزه با مواد مخدر

تأکید استاندار لرستان برهم افزایی بین بخشی در زمینه مبارزه با مواد مخدر
کد خبر : 1807522
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استاندار لرستان بر ضرورت هم افزایی بین بخشی دستگاه‌های مرتبط این حوزه در زمینه مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی روز پنجشنبه یازدهم تیر ماه در دیدار با مسئولان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و مسئولان کمیته‌های این شورا بمناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفت: مبارزه با این پدیده شوم نیازمند فعالیت در چند جبهه مختلف است و در این زمینه باید کلیه اقدامات به صورت مستمر، علمی و هم افزا صورت بگیرد. 

وی خاطرنشان کرد: عملکرد شورای۷ هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان و دستگاه‌های مرتبط قابل قبول است ولی باید تلاش‌های بیشتری در این زمینه بویژه پیشگیری از اعتیاد و…صورت بگیرد. 

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیز در این جلسه گفت: در این دیدار به پاس اقدامات شاخص آموزش و پرورش در این زمینه از همکاری‌های موثر سید عیسی سهرابی مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، قدردانی شد. 

عزت‌الله رشیدیان گفت: کمیته فرهنگی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به ریاست مدیرکل آموزش و پرورش استان در یکسال گذشته از نظر برگزاری جلسات، پیگیری و حضور در این جلسات، کارنامه مناسبی داشته که براین اساس با حضور استاندار لرستان و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از مدیرکل آموزش و پرورش استان تقدیر به عمل آمد.

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