مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان:
سالانه ۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای آبخیزداری در استان نیاز است / هر هکتار آبخیزداری، ۵۳۰ مترمکعب آب ذخیره میکند
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به اثرگذاری بالای طرحهای آبخیزداری در مدیریت منابع آب و خاک، گفت: برای توسعه این طرحها در استان سالانه ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شیرزاد نجفی در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: آبخیزداری یکی از مهمترین راهکارهای مدیریت منابع آب و خاک، کاهش خسارتهای ناشی از سیلاب و تقویت سفرههای آب زیرزمینی است و با کنترل رواناب و افزایش نفوذ آب در خاک، نقش مؤثری در حفظ منابع طبیعی و توسعه پایدار دارد.
وی با بیان اینکه مطالعات شناسایی طرحهای آبخیزداری در سراسر لرستان به طور کامل انجام شده و مطالعات توجیهی نیز حدود ۹۸ درصد پیشرفت دارد، افزود: طی حدود ۳۰ سال گذشته، مطالعات اجرایی در بیش از یک میلیون و ۲۶۰ هزار هکتار از عرصههای استان انجام شده، اما به دلیل محدودیت اعتبارات، بخش قابل توجهی از این طرحها هنوز وارد مرحله اجرا نشدهاند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به هزینه اجرای این طرحها گفت: میانگین هزینه عملیات آبخیزداری در هر هکتار حدود ۱۰ میلیون تومان است و اجرای آن در هر هکتار، امکان ذخیره حدود ۵۳۰ مترمکعب آب در بستر خاک را فراهم میکند؛ ظرفیتی که نقش مهمی در تغذیه سفرههای آب زیرزمینی و کاهش آثار خشکسالی دارد.
نجفی با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری در آبخیزداری از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار است، تصریح کرد: این طرحها علاوه بر کنترل سیلاب و کاهش فرسایش خاک، از رسوبگذاری در رودخانهها جلوگیری کرده و در حفاظت از زیرساختها، اراضی کشاورزی و باغها نیز نقش مؤثری ایفا میکنند.
وی با اشاره به آثار تغییرات اقلیمی افزود: در شرایط کنونی، مدیریت رواناب و بهرهگیری بهینه از بارندگیها اهمیت بیشتری یافته و آبخیزداری یکی از مؤثرترین روشها برای جلوگیری از هدررفت آب و افزایش بهرهوری منابع آبی محسوب میشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، تثبیت لغزش زمین در مسیر راهآهن سراسری تهران – جنوب در شهرستان دورود را از نمونههای موفق اجرای این طرحها در استان برشمرد و گفت: این پروژه با اعتباری حدود سه میلیارد تومان اجرا شد و علاوه بر حفاظت از مسیر راهآهن، از ورود حجم قابل توجهی رسوب به رودخانه سزار نیز جلوگیری کرد.
نجفی در پایان با بیان اینکه تاکنون عملیات آبخیزداری در ۷۰۰ هزار هکتار از مجموع دو میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار اراضی جنگلی و مرتعی لرستان اجرا شده است، خاطرنشان کرد: حدود ۴۰۰ هزار هکتار از این سازهها به دلیل گذشت ۱۰ تا ۱۵ سال از عمر آنها، نیازمند اصلاح و بازسازی هستند و تأمین اعتبارات لازم، نقش مهمی در حفظ و ارتقای اثربخشی این پروژهها خواهد داشت.