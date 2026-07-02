در هرمزگان رخ داد؛
غرقشدگی سه کودک در ساحل بستانو پارسیان؛ یک کودک جان باخت
حادثه غرقشدگی سه کودک خردسال در ساحل روستای بستانو شهرستان پارسیان، به جان باختن یک کودک و انتقال دو کودک دیگر به بیمارستان منجر شد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، حادثهای تلخ عصر روز گذشته در ساحل روستای بستانو از توابع شهرستان پارسیان رخ داد که در پی آن سه کودک خردسال دچار غرقشدگی شدند.
بر اساس گزارشهای اولیه، سه کودک ۵ و ۶ ساله از اهالی روستای خلف شهرستان پارسیان که برای تفریح و شنا به ساحل بستانو رفته بودند، هنگام حضور در آب دچار حادثه شدند.
در این حادثه، متأسفانه یکی از کودکان جان خود را از دست داد. دو کودک دیگر نیز با تلاش نیروهای امدادی از آب خارج و به دلیل وخامت وضعیت جسمانی، برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان رستمانی پارسیان منتقل شدند.
بنابر گزارشهای دریافتی، کادر درمانی بیمارستان اقدامات تخصصی لازم را برای مداوای دو کودک مصدوم آغاز کردهاند و روند درمان آنان ادامه دارد.
سواحل هرمزگان بهویژه در فصل گرما، میزبان شمار زیادی از خانوادهها و گردشگران است و رعایت نکات ایمنی، پرهیز از شنا در مناطق فاقد نظارت و توجه به هشدارهای امدادی، نقش مهمی در پیشگیری از بروز چنین حوادث ناگواری دارد.
علت دقیق این حادثه و جزئیات تکمیلی آن پس از بررسیهای مراجع ذیربط اعلام خواهد شد.