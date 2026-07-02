هوای چهارمحال و بختیاری در وضعیت ناسالم قرار گرفت

به گزارش ایلنا، بهمن بنایی ضمن اعلام شرایط جوی ناسالم در چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر کیفیت هوای استان در شرایط نامطلوبی قرار دارد که می‌تواند سلامت شهروندان را به مخاطره بیندازد.

وی از تمامی گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان و به‌ویژه افرادی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای از جمله بیماری‌های تنفسی و آسم هستند، تقاضا داریم از تردد غیرضروری در فضای باز و سطح شهر خودداری کنند.

بنایی بیان کرد: با توجه به سطح آلایندگی موجود، انجام فعالیت‌های بدنی سنگین و ورزش‌های طولانی‌مدت در هوای آزاد تا بهبود شرایط جوی توصیه نمی‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین شهروندان باید زمان حضور در محیط‌های باز را به حداقل رسانده و در صورت حضور در محیط‌های سرپوشیده، از سیستم‌های تهویه مناسب استفاده کنند.

بنایی خاطرنشان کرد: قرار گرفتن در این شرایط می‌تواند منجر به تحریک چشم‌ها و بروز مشکلات قلبی-عروقی و تنفسی شود؛ لذا رعایت نکات پیشگیرانه ضروری است.

مدیرگروه بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری افزود: مصرف فراوان مایعات، به‌ویژه شیر و همچنین استفاده از سبزیجات و میوه‌جات تازه در سبد غذایی روزانه برای دفع سموم ناشی از آلودگی هوا نقش مؤثری دارد.

وی در پایان گفت: درصورت تداوم این وضعیت هوا، نحوه فعالیت ادارات برای هفته آینده با تصمیمات کارگروه مدیریت بحران استان به ریاست استاندار محترم، بررسی و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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