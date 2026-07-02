هوای چهارمحال و بختیاری در وضعیت ناسالم قرار گرفت
مدیرگروه بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری گفت: هوای چهارمحال و بختیاری در وضعیت ناسالم قرار دارد توصیه های پزشکی جدی گرفته شود.
به گزارش ایلنا، بهمن بنایی ضمن اعلام شرایط جوی ناسالم در چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر کیفیت هوای استان در شرایط نامطلوبی قرار دارد که میتواند سلامت شهروندان را به مخاطره بیندازد.
وی از تمامی گروههای حساس از جمله کودکان، سالمندان و بهویژه افرادی که دارای بیماریهای زمینهای از جمله بیماریهای تنفسی و آسم هستند، تقاضا داریم از تردد غیرضروری در فضای باز و سطح شهر خودداری کنند.
بنایی بیان کرد: با توجه به سطح آلایندگی موجود، انجام فعالیتهای بدنی سنگین و ورزشهای طولانیمدت در هوای آزاد تا بهبود شرایط جوی توصیه نمیشود.
وی تصریح کرد: همچنین شهروندان باید زمان حضور در محیطهای باز را به حداقل رسانده و در صورت حضور در محیطهای سرپوشیده، از سیستمهای تهویه مناسب استفاده کنند.
بنایی خاطرنشان کرد: قرار گرفتن در این شرایط میتواند منجر به تحریک چشمها و بروز مشکلات قلبی-عروقی و تنفسی شود؛ لذا رعایت نکات پیشگیرانه ضروری است.
مدیرگروه بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری افزود: مصرف فراوان مایعات، بهویژه شیر و همچنین استفاده از سبزیجات و میوهجات تازه در سبد غذایی روزانه برای دفع سموم ناشی از آلودگی هوا نقش مؤثری دارد.
وی در پایان گفت: درصورت تداوم این وضعیت هوا، نحوه فعالیت ادارات برای هفته آینده با تصمیمات کارگروه مدیریت بحران استان به ریاست استاندار محترم، بررسی و اطلاعرسانی خواهد شد.