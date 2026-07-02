نقطه حادثه‌ خیز محور شهرکرد_ شلمزار؛ محدوده پیچ طاقانک به طول حدود یک کیلومتر به صورت چهارخطه زیر بار ترافیک رفت

به گزارش ایلنا، سید احسان حسینی اظهار داشت: محدوده پیچ طاقانک به طول تقریبی یک کیلومتر در قالب پروژه احداث باند دوم محور شهرکرد_ شلمزار، با تلاش مجموعه راه و شهرسازی استان و پیمانکار پروژه به صورت چهارخطه تکمیل و زیر بار ترافیک رفت.

وی افزود: اجرای این پروژه با هدف اصلاح قوس خطرناک محدوده پیچ طاقانک، افزایش ایمنی تردد، حذف یکی از نقاط حادثه‌خیز محور و ارتقای سطح خدمات به کاربران جاده‌ ای انجام شده است.

حسینی با اشاره به حجم عملیات اجرایی انجام‌ شده در این محدوده بیان کرد: پس از جابجایی لوله آب توسط شرکت آب و فاضلاب که مانع اجرای عملیات تکمیلی بود برای بهره‌برداری از این بخش از پروژه، عملیات های تکمیلی ترانشه برداری و اجرای زیر سازی، حدود ۴۰۰۰ تن آسفالت اجرا، بیش از ۹۰۰۰ متر خط‌کشی انجام و ۷۰۰ متر نیوجرسی نیز نصب شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: بهره‌ برداری از این محدوده نقش مهمی در روان‌ سازی ترافیک، افزایش ایمنی سفرها و کاهش احتمال وقوع تصادفات در محور شهرکرد–شلمزار خواهد داشت و تکمیل سایر بخش‌ های این محور به خصوص تقاطع غیرهمسطح طاقانک به شلمزار که در حال حاضر در مرحله اجرای فونداسیون است نیز با جدیت در دستور کار قرار دارد.

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