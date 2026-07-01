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توضیحات پلیس یزد درباره حضور زن نیمه برهنه در پارک

توضیحات پلیس یزد درباره حضور زن نیمه برهنه در پارک
کد خبر : 1807419
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مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان یزد در خصوص حضور زن نیمه برهنه در پارک اعلام کرد: این فرد اختلال روانی داشت و تحویل خانواده‌اش شد.

به گزارش ایلنا از یزد، بنا به اعلام مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان در پیِ تماس با مرکز فوریت‌هایِ پلیس(۱۱۰) مبنی بر حضور خانمی به صورت نامتعارف و نیمه برهنه در یکی از پارک‌های شهر یزد عوامل انتظامی به محل اعزام و به بررسی موضوع پرداختند.

در بررسی‌هایِ تکمیلی و تایید خانواده و مدارک پزشکی او مشخص شد که فرد ذکر شده دارای اختلالات شدید روانی بوده است.

این خانم با دستور مقام قضایی تحویل خانواده‌اش شد.

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