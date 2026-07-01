توضیحات پلیس یزد درباره حضور زن نیمه برهنه در پارک

به گزارش ایلنا از یزد، بنا به اعلام مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان در پیِ تماس با مرکز فوریت‌هایِ پلیس(۱۱۰) مبنی بر حضور خانمی به صورت نامتعارف و نیمه برهنه در یکی از پارک‌های شهر یزد عوامل انتظامی به محل اعزام و به بررسی موضوع پرداختند.

در بررسی‌هایِ تکمیلی و تایید خانواده و مدارک پزشکی او مشخص شد که فرد ذکر شده دارای اختلالات شدید روانی بوده است.

این خانم با دستور مقام قضایی تحویل خانواده‌اش شد.

انتهای پیام/