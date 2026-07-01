به گزارش ایلنا، حسین فاضلی هریکندی با اعلام این خبر اظهار کرد: این پرونده بر اساس گزارش اداره‌کل اطلاعات استان البرز تشکیل شد و بررسی‌ها نشان داد سرکرده باند با جعل اسناد، مهرها و عناوین منتسب به دستگاه‌های قضایی، امنیتی و نظامی، از افراد مختلف کلاهبرداری کرده است.

وی افزود: در جریان رسیدگی، ۱۲ عضو این باند شناسایی و بازداشت شدند. همچنین از متهم اصلی مقادیری سلاح جنگی، مهمات، بی‌سیم، شوکر، البسه و علائم نظامی و مهرهای جعلی منتسب به نهادهای مختلف کشف شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری این باند گفت: متهم اصلی با ادعای حل یک پرونده مالیاتی، مبلغ ۷۰۰ هزار دلار از شاکی دریافت و با آن چند واحد آپارتمان خریداری کرده بود. همچنین وی با استفاده از نامه‌های جعلی منتسب به مراجع قضایی، افراد را فریب می‌داد.

فاضلی هریکندی تصریح کرد: این باند علاوه بر کلاهبرداری‌های کلان، در مبالغ خرد نیز مرتکب جرم شده بود؛ به‌گونه‌ای که در یکی از موارد، متهم با وعده پرداخت وجه، لوازم خانگی به ارزش ۱۲ میلیون تومان را از یک فروشنده دریافت کرده بود.

وی افزود: متهم اصلی همچنین با جعل اسناد بنیاد شهید خود را جانباز ۷۰ درصد معرفی کرده و با ارائه مدارک جعلی به پزشکی قانونی، حکم حجر دریافت و همسرش را به عنوان قیم معرفی کرده بود تا اموال ناشی از کلاهبرداری را به نام دیگران منتقل کند.

رئیس کل دادگستری استان البرز درباره احکام صادره گفت: متهم اصلی به اتهاماتی از جمله اعمال نفوذ برخلاف قانون در دستگاه‌های دولتی، غصب عناوین دولتی، جعل اسناد و احکام منتسب به مراجع قضایی، امنیتی و نظامی، نگهداری سلاح جنگی، استفاده غیرمجاز از علائم و البسه نظامی، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی، در مجموع به ۵۰ سال حبس، دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و رد مال از جمله چند واحد آپارتمان محکوم شده است.

وی ادامه داد: ۱۱ متهم دیگر این پرونده نیز در مجموع به حدود ۶۰ سال حبس تعزیری، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند. همچنین پنج نفر از متهمان، از جمله سرکرده باند، در پرونده‌ای جداگانه در دادگاه انقلاب به اتهام قاچاق ارز نیز به پرداخت حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده‌اند.

فاضلی هریکندی در پایان با توصیه به شهروندان برای پیگیری امور از مسیرهای قانونی، تأکید کرد: مردم به ادعاهای افراد مبنی بر داشتن نفوذ در دستگاه‌های دولتی و قضایی اعتماد نکنند و موارد مشابه را از طریق مراجع نظارتی و حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه گزارش دهند.

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