پیشبینی ۱۹۰ نقطه در پایتخت برای اسکان زائران اصفهانی
معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان از پیشبینی ۱۹۰ نقطه شامل مساجد، حسینیهها و سالنهای ورزشی در تهران برای اسکان زائران اصفهانی آیین تشییع خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی ظهر چهارشنبه در نشست کمیته تبلیغات و رسانه ستاد تشییع که با حضور اعضای این ستاد و مدیران ستادهای اجرایی برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی صورتگرفته جهت میزبانی شایسته از زائران اظهار داشت: هدف اصلی از حضور در پایتخت، نظارت و بررسی میدانی آخرین وضعیت شرایط، امکانات و تشکیلات پیشبینیشده برای ارائه خدمات مناسب و درخور به زائران است.
وی با تبیین رویکرد محوری مسئولان در برگزاری این آیین باشکوه تصریح کرد: محوریت اصلی و موتور محرک این رویداد بزرگ، خودِ مردم و تشکلهای خودجوش مردمی هستند؛ از این رو مجموعه استانداری اصفهان در قالب ستادهای ۱۳گانه و همچنین همکاران ما در شهرداری تهران، صرفاً نقش تسهیلگر و پشتیبان را بر عهده دارند تا بستر لازم برای اجرای هرچه بهتر برنامههای مردمی فراهم شود.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان با اشاره به دستور کارهای کلیدی این نشست بیان کرد: موضوع حملونقل روان برای انتقال زائران مشتاق از نقاط مختلف استان و همچنین تأمین اسکان امن و خدمات رفاهی مناسب، اولویتهای اصلی ستاد را تشکیل میدهند. خوشبختانه با هماهنگیهای بهعملآمده، تدابیر لازم برای پیشبینی و آمادهسازی ۱۹۰ نقطه شامل مساجد، حسینیهها، سالنهای ورزشی و اماکن عمومی در منطقه ۲ تهران جهت اسکان موقت زائران اندیشیده شده است.
صالحی در پایان با اشاره به حجم گسترده و پرشور مشتاقان اصفهانی برای حضور در این مراسم ملی و مذهبی خاطرنشان کرد: با توجه به خیل عظیم جمعیت زائران، به تمامی شهروندان توصیه میشود که مدیریت زمان در سفر، اسکان و حضور در مراسم را بهطور جدی مدنظر قرار دهند. تمام دستگاههای اجرایی و مسئولان همقسم شدهاند تا با تمام توان، شرایط مطلوبی را برای تکریم زائران و ادای دین به مقام شامخ شهید گرامی فراهم آورند.