به گزارش ایلنا، محسن خیرمند به تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ناآرامی‌های دی ماه سال 1404 در استان مرکزی پرداخته و افزود: این پرونده‌ها با دقت و بر اساس نوع و میزان اقدامات متهمان مورد بررسی قرار گرفته و در مواردی احکام بازدارنده صادر شده است.

وی ادامه داد: برخی از محکومان، صرفاً در تجمعات حضور داشته‌اند و پس از سپری کردن مراحل قانونی، با احکام سبک‌تر و در برخی موارد با قرارهای تأمینی آزاد شده‌اند. اما در مواردی که اقدامات فراتر از حضور در تجمعات بوده، رسیدگی قضایی با جدیت بیشتری پیگیری شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی اظهار داشت: احکامی که در این پرونده‌ها صادر شده، در مواردی به حبس‌های طولانی‌مدت نیز رسیده است. هدف از این احکام صادر شده، بازدارندگی و صیانت از نظم و امنیت عمومی در جامعه و استان بوده است.

خیرمند به تداوم رسیدگی به پرونده‌های فوق در استان مرکزی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ناآرامی‌های دی ماه سال 1404، همچنان ادامه دارد و جزئیات بیشتر پس از صدور و همچنین قطعیت احکام مذکور اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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