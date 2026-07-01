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معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خبر داد:

صدور احکام بازدارنده تا 15 سال حبس برای برخی محکومان ناآرامی‌ها در استان مرکزی

صدور احکام بازدارنده تا 15 سال حبس برای برخی محکومان ناآرامی‌ها در استان مرکزی
کد خبر : 1807242
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معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی گفت: در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ناآرامی‌های دی ماه سال 1404، برای برخی از محکومان احکام بازدارنده تا 15 سال حبس در این استان صادر شده است.

به گزارش ایلنا، محسن خیرمند به تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ناآرامی‌های دی ماه سال 1404 در استان مرکزی پرداخته و افزود: این پرونده‌ها با دقت و بر اساس نوع و میزان اقدامات متهمان مورد بررسی قرار گرفته و در مواردی احکام بازدارنده صادر شده است.

وی ادامه داد: برخی از محکومان، صرفاً در تجمعات حضور داشته‌اند و پس از سپری کردن مراحل قانونی، با احکام سبک‌تر و در برخی موارد با قرارهای تأمینی آزاد شده‌اند. اما در مواردی که اقدامات فراتر از حضور در تجمعات بوده، رسیدگی قضایی با جدیت بیشتری پیگیری شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی اظهار داشت: احکامی که در این پرونده‌ها صادر شده، در مواردی به حبس‌های طولانی‌مدت نیز رسیده است. هدف از این احکام صادر شده، بازدارندگی و صیانت از نظم و امنیت عمومی در جامعه و استان بوده است.

خیرمند به تداوم رسیدگی به پرونده‌های فوق در استان مرکزی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ناآرامی‌های دی ماه سال 1404، همچنان ادامه دارد و جزئیات بیشتر پس از صدور و همچنین قطعیت احکام مذکور اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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