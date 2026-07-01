با حضور نماینده مجلس و عضو شورای کرج انجام شد؛
تقدیر از فداکاری آتشنشانان کرجی در جنگ ۱۲ روزه/ پیگیری حقوق جانبازی نیروهای آسیبدیده و افزایش ۱۰ برابری بودجه عمرانی آتشنشانی
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از ایثار و فداکاری آتشنشانان کرجی در جریان جنگ ۱۲ روزه، از پیگیری برای بهبود حقوق، مزایا، امنیت شغلی و همچنین تعیین حقوق جانبازی برای نیروهای آسیبدیده آتشنشانی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرج، علی شیرینزاد، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، به همراه علیرضا رحیمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر کرج و افراسیاب شجاعی، قائممقام شهردار کرج، با حضور در سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج، از خدمات و فداکاریهای آتشنشانان این سازمان تقدیر کردند.
شیرینزاد در این بازدید با اشاره به عملکرد نیروهای امدادی در جریان جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: با وجود همه کمبودها، مشکلات و محدودیتهایی که در این ایام وجود داشت، اقدامات انجامشده در حوزههای مختلف بهویژه در بخش امداد و آتشنشانی، کمنظیر و حتی بیسابقه بود و همه دستگاهها با وحدت، همدلی و زیر یک پرچم برای خدمت به مردم تلاش کردند.
وی آتشنشانان را از جمله نیروهای ایثارگر و گمنام کشور دانست و افزود: نیروهای عملیاتی آتشنشانی در سختترین شرایط از جان، مال و امنیت مردم حفاظت میکنند و این جانفشانیها باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری مطالبات صنفی آتشنشانان گفت: پس از حادثه تلخ پلاسکو، موضوع شناسایی شهادت آتشنشانان به مراحل نهایی رسید و اکنون نیز آمادگی داریم با همکاری نمایندگان مجلس، پیشنهادهای مربوط به بهبود حقوق و مزایا، ارتقای امنیت شغلی و همچنین تعیین حقوق جانبازی برای نیروهای ایثارگر و آسیبدیده آتشنشانی را پیگیری کنیم تا در قالب قانون به تصویب برسد.
در ادامه این بازدید، علیرضا رحیمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر کرج نیز با بیان اینکه آتشنشانی یکی از حساسترین و مهمترین سازمانهای خدماترسان شهری است، گفت: روحیه ایثار و فداکاری در وجود آتشنشانان نهادینه شده و حتی پس از بازنشستگی نیز این آمادگی برای خدمت در شرایط بحرانی در آنان وجود دارد. در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز نیروهای آتشنشانی با حضور در خط مقدم خدمترسانی، بار دیگر تعهد و مسئولیتپذیری خود را به نمایش گذاشتند.
وی با اشاره به حمایت مدیریت شهری از توسعه امکانات آتشنشانی اظهار کرد: با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری کرج، بودجه عمرانی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی از ۳۶ میلیارد تومان به بیش از ۳۸۵ میلیارد تومان افزایش یافته که این اعتبار صرف خرید خودروهای عملیاتی، تجهیزات تخصصی و توسعه زیرساختهای امدادی خواهد شد.
رحیمی در پایان تأکید کرد: ویژگی ممتاز آتشنشانان این است که در شرایط خطر، بدون توجه به مخاطرات، تنها به حفظ جان و مال شهروندان میاندیشند و با ازخودگذشتگی در مسیر خدمت به مردم گام برمیدارند.