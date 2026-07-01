اختصاص 3000 مترمربع زمین دانشگاهی برای مسکن اساتید در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، جواد لنجابی افزود: این اقدام در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و با هدف رفع دغدغه‌های معیشتی و اقامتی جامعه فرهیخته دانشگاهی و همچنین در چارچوب تفاهم‌نامه مشترک میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منعقد شده است.

وی به دلایل انعقاد این تفاهم‌نامه اشاره کرده و ادامه داد: تأمین مسکن برای اساتید، نخبگان و کارکنان دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری از اولویت‌های راهبردی این اداره‌کل است تا با رفع این دغدغه، بستر لازم برای تثبیت و ارتقاء کیفیت فعالیت‌های علمی و پژوهشی آنان فراهم شود.

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان مرکزی اظهار داشت: مقرر شده است که این متراژ از اراضی و املاک در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی (خارج از پردیس‌های اصلی) برای احداث مسکن استفاده شود. این اداره‌کل تمامی ظرفیت‌های قانونی خود را برای تحقق سریع این هدف به کار خواهد بست.

لنجابی به تعهدات اجرایی اداره‌کل راه‌وشهرسازی اشاره داشته و تصریح کرد: پیگیری فرایندهای اداری و فنی از جمله تغییر کاربری اراضی، تهیه و تصویب طرح‌های تفکیکی متناسب با کاربری مسکونی و اخذ اسناد مالکیت تک‌برگی برای قطعات واگذاری، با قید فوریت در دستور کار قرار دارد.

وی بیان داشت: این طرح الگویی موفق از هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی به جامعه علمی است. امید می‌رود با همکاری مدیریت دانشگاه صنعتی اراک، عملیات اجرایی این واحدهای مسکونی در اسرع وقت آغاز شود تا گامی عملی در راستای رفاه حال نخبگان استان برداشته شود.

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