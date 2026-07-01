رفع موانع آبگیری و تکمیل سد نرم آب چهل چای مینودشت

به گزارش ایلنا از گلستان، محمدصادق محمدی گفت: ساخت تصفیه‌خانه فاضلاب سایت جدید روستای جنگلده بالا شهرستان مینودشت به عنوان یکی از الزامات جابه‌جایی این روستا و فراهم شدن شرایط آبگیری سد نرماب، از اواخر سال ۱۴۰۳ در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای گلستان قرار داشت، اما به علت برخی تعارضات اجتماعی بیش از یک سال متوقف مانده بود.

وی افزود: پس از طرح موضوع از سوی شرکت آب منطقه‌ای گلستان، دادستانی با هدف رفع موانع موجود و تبیین ابعاد فنی، زیست‌محیطی و منافع عمومی طرح وارد موضوع شد.

وی ادامه داد: در همین راستا، نشست‌های مشترکی با مالک عرصه مورد نظر و ساکنان مجاور برگزار و توضیحات لازم درباره اهداف و آثار اجرای طرح ارائه و تلاش شد دغدغه‌ها و ابهامات موجود از طریق گفت‌وگو و تعامل برطرف شود.

دادستان مینودشت گفت: در نهایت با توافق و جلب رضایت مالک زمین مورد نظر، کار اجرایی ساخت تصفیه‌خانه فاضلاب آغاز شد اقدامی که زمینه تکمیل فرآیند جابه‌جایی روستا و پیشبرد مراحل آبگیری سد نرماب را فراهم می‌کند.

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