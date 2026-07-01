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استقرار ۵ تیم تخصصی هلال‌احمر خوزستان در تهران و قم همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید

استقرار ۵ تیم تخصصی هلال‌احمر خوزستان در تهران و قم همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید
کد خبر : 1807180
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مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان از اعزام ۵ تیم تخصصی واکنش سریع با آمبولانس های مجهز به استان های تهران و قم و آماده‌باش ۲۷ ایستگاه شهری و۲۴ پایگاه‌ امداد و نجات بین شهری استان از ۱۲ تا ۱۸ تیرماه به‌منظور پوشش امدادی بین شهری کاروان‌های اعزامی به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، حسن عبودی مزرعی با اشاره به پیش‌بینی تردد گسترده کاروان‌های اعزامی از سراسر استان و تراکم بالای جمعیت به منظور حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: به‌منظور تأمین سلامت و ایمنی زائران و شرکت‌کنندگان، ۲۷ ایستگاه شهری و ۲۴ پایگاه‌ بین شهری امداد و نجات استان با در برگیری ۱هزار و۲۰۰ نجاتگر، درمانگر و پرسنل مجرب در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۸ تیرماه در آماده‌باش و هوشیارباش کامل قرار گرفته‌اند و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های عملیاتی، امدادی و لجستیکی، خدمات لازم را در سطح محورهای مواصلاتی بین شهری ارائه خواهند کرد.

وی افزود: در این مدت، آمبولانس‌ها، خودروهای امدادی و نیروهای عملیاتی در محورهای پرتردد مستقر خواهند شد و با تأمین اقلام و داروهای ضروری و بهره‌گیری از ظرفیت پزشکان و پرستاران داوطلب، زمینه ارائه خدمات امدادی سریع و مؤثر به کاروان‌های اعزامی و زائران فراهم خواهد شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان این آماده باش را در راستای ارتقای سطح آمادگی عملیاتی و ارائه خدمات امدادی سریع، منسجم و مؤثر به کاروان‌های اعزامی و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید عنوان کرد و افزود: علاوه بر این ۵ تیم تخصصی واکنش سریع نیز با تجهیزات کامل و آمبولانس های مجهز ،از خوزستان در آیین وداع وتشییع رهبر شهید انقلاب در استان های تهران و قم استقرار یافته و در پوشش امدادی این رویداد مهم مشارکت خواهند داشت.

عبودی مزرعی با اشاره به لزوم حفظ آمادگی همه‌جانبه پایگاه‌های امدادی خاطرنشان کرد: فضاسازی پایگاه‌ها متناسب با این مناسبت، آماده‌سازی تجهیزات و امکانات مورد نیاز و حضور مستمر نیروهای عملیاتی در نقاط تعیین‌شده، از جمله الزامات اجرای این طرح است تا خدمات امدادی با بالاترین سطح آمادگی به زائران ارائه شود.

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