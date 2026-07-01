به گزارش ایلنا از خوزستان، حسن عبودی مزرعی با اشاره به پیش‌بینی تردد گسترده کاروان‌های اعزامی از سراسر استان و تراکم بالای جمعیت به منظور حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: به‌منظور تأمین سلامت و ایمنی زائران و شرکت‌کنندگان، ۲۷ ایستگاه شهری و ۲۴ پایگاه‌ بین شهری امداد و نجات استان با در برگیری ۱هزار و۲۰۰ نجاتگر، درمانگر و پرسنل مجرب در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۸ تیرماه در آماده‌باش و هوشیارباش کامل قرار گرفته‌اند و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های عملیاتی، امدادی و لجستیکی، خدمات لازم را در سطح محورهای مواصلاتی بین شهری ارائه خواهند کرد.

وی افزود: در این مدت، آمبولانس‌ها، خودروهای امدادی و نیروهای عملیاتی در محورهای پرتردد مستقر خواهند شد و با تأمین اقلام و داروهای ضروری و بهره‌گیری از ظرفیت پزشکان و پرستاران داوطلب، زمینه ارائه خدمات امدادی سریع و مؤثر به کاروان‌های اعزامی و زائران فراهم خواهد شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان این آماده باش را در راستای ارتقای سطح آمادگی عملیاتی و ارائه خدمات امدادی سریع، منسجم و مؤثر به کاروان‌های اعزامی و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید عنوان کرد و افزود: علاوه بر این ۵ تیم تخصصی واکنش سریع نیز با تجهیزات کامل و آمبولانس های مجهز ،از خوزستان در آیین وداع وتشییع رهبر شهید انقلاب در استان های تهران و قم استقرار یافته و در پوشش امدادی این رویداد مهم مشارکت خواهند داشت.

عبودی مزرعی با اشاره به لزوم حفظ آمادگی همه‌جانبه پایگاه‌های امدادی خاطرنشان کرد: فضاسازی پایگاه‌ها متناسب با این مناسبت، آماده‌سازی تجهیزات و امکانات مورد نیاز و حضور مستمر نیروهای عملیاتی در نقاط تعیین‌شده، از جمله الزامات اجرای این طرح است تا خدمات امدادی با بالاترین سطح آمادگی به زائران ارائه شود.

انتهای پیام/